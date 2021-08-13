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高市府運補物資到桃源孤村 持續搜救失蹤區民代表

中央社 / 高雄13日電

高雄市桃源區3部落成孤島，高市府今天持續空運約600公斤物資進入部落，並送2名病患就醫。桃源區民代表謝宜真遭泥流沖走失蹤，今天也動員國軍、警消等55人，全力持續搜救。

高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」7日遭暴漲溪水沖斷，造成復興、拉芙蘭、梅山等3部落成孤島，謝宜真等區民代表11日前往3部落慰問，但回程時，謝宜真不慎遭泥流沖走，警消等搜救人員搜尋至今仍下落不明。

高雄市消防局表示，今天目前共出動警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共16車55人前往搜救。

高雄市長陳其邁今天在議會受訪時說，搜救人員持續沿著荖濃溪尋找，希望趕快找到謝宜真，他也下令，無論如何，用盡所有方式都要找到謝宜真。

此外，空勤總隊直升機今天也持續運補物資到桃源3部落，並搭載2名病患下山就醫。高雄市社會局表示，今天是第4批物資運補，包括米、泡麵、罐頭、調理包、成人奶粉、幼兒奶粉、尿布等約600公斤物資，上午已運抵分發給居民。

社會局表示，將隨時調度物資，並與區公所保持密切聯繫，瞭解交通受阻3部落的物資需求，進行物資配送運補，自8月8日起已陸續由直升機分批運補各類民生物資及特殊需求物資，4批運補已累計約1600公斤物資送達山區。

此外，針對六龜區新發和平路大雨過後，側溝持續冒水情形，高雄市水利局表示，昨天與區公所、里辦公處至現場勘查，發現冒水原因是台27道路側溝在8月6日豪雨期間遭土砂淤塞，長度約有30公尺。

水利局說，勘查後已委由水土保持局台南分局支援2部怪手，進行側溝頂蓋打除及清淤，公路局三工處甲仙工務段調派山貓及卡車清理路面土砂及載運淤泥，六龜區公所協助交維、安全警示等，昨天晚上已緊急恢復側溝排水功能。

高雄市 直升機 國軍

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