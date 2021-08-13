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台日友好疫情不中斷 日新溫泉町熱銷屏東觀光

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
日本兵庫縣新溫泉町長西村銀三接受當日本媒體訪問，提到「屏東與新溫泉町的關係就像芒果一樣甜美」。圖／ 屏東縣政府提供
日本兵庫縣新溫泉町長西村銀三接受當日本媒體訪問，提到「屏東與新溫泉町的關係就像芒果一樣甜美」。圖／ 屏東縣政府提供

去年日本疫情嚴峻時，屏東募集防疫物資捐贈日本協助當地醫療單位，今年日本在台灣疫苗短缺時及時捐贈疫苗支援，屏東縣長潘孟安回贈芒果、鳳梨及屏東水果口罩；新溫泉町町長西村銀三日前接受日媒訪問時，提到「屏東與新溫泉町的關係就像芒果一樣甜美」，新溫泉町月刊也報導潘孟安感謝信及介紹屏東觀光，町長盼疫情結束後能親自來訪，持續加深兩城市間的情感。

「台日兩國是最知己的鄰居！」潘孟安表示，受疫情影響，屏東從去年起就多次捐贈防疫物資到日本協助當地醫療單位對抗疫情，而台灣面臨疫苗短缺的時刻，日本及時伸出援手，連續3次提供數百萬劑疫苗給台灣，對於彼此間情誼，更是邁向一大步，因此縣府回贈當地芒果、鳳梨及屏東特有水果口罩，感謝日本朋友暖心相挺。

日本新溫泉町西村銀三町長表示，除了於情報中心等展示文宣摺頁，持續向居民推廣屏東外，為讓更多人認識屏東，於8月份當地月刊內介紹屏東地理環境、觀光景點與交流脈絡，讓當地居民了解屏東；此外也轉贈屏東水果口罩至當地合宿訓練的中京大學排球部，並於練習會場中製作屏東旗幟，讓學生藉此認識屏東，盼盡早率領學生至屏東交流。

屏東縣與日本兵庫縣新溫泉町交流源自2015年，潘孟安率溫泉觀光業者至當地溫泉考察，2之後新溫泉町每年皆帶學生至屏東進行學生研修交流，2019年浜坂高校並與東港高中簽署姊妹校。

日本中京大學排球隊員戴著屏東水果口罩。圖／ 屏東縣政府提供
日本中京大學排球隊員戴著屏東水果口罩。圖／ 屏東縣政府提供

屏東縣 溫泉 日本

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