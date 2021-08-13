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防治登革熱 高市逾20個月無本土個案

中央社 / 高雄13日電

預防大雨過後爆發登革熱疫情，高市府加強環境清消，積淹水嚴重區域更重點加強。高雄市長陳其邁今天說，高雄市已超過20個月無登革熱本土個案，創近年最好紀錄。

針對登革熱防治，陳其邁今天在議會表示，市府防疫不只針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也包括登革熱，一樣要「源頭管理，阻斷境外」，防疫旅館高密度防治病媒蚊，避免病媒蚊叮咬入境人員，社區也加強病媒蚊監測及清潔消毒。

陳其邁說，市府全方位防治登革熱，至今已保持超過20個月沒有登革熱本土個案，是近年來最好成績，市府會繼續努力。

陳其邁昨天也到鳳山區中崙國小、五甲一路等處視察登革熱防治噴藥工作。市府表示，衛生局除了加強境外管制，雨後容易出現埃及斑蚊、白線斑蚊，盼市民也配合加強巡、倒、清、刷，期許保持登革熱保持零本土個案，共同守護家園。

登革熱是藉由埃及斑蚊、白線斑蚊傳染的疾病，環保局表示，大雨過後再加上夏日高溫，是斑蚊好發時節，病媒蚊恐在一週後快速大量孳生。

環保局表示，環保局在雨勢稍歇，即啟動雨後48小孳生源檢查及髒亂點清除工作，出動人機整頓環境、噴藥。積淹水較嚴重區域更是重點加強，統計至11日，全市共出動161人次、噴霧機具31台次。

登革熱 病媒蚊 陳其邁

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