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議員憂打高端出國受限 陳其邁：郭台銘沒打也能去歐洲

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員朱信強擔心施打高端疫苗的人未來出國可能會面臨無法入境問題。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員朱信強擔心施打高端疫苗的人未來出國可能會面臨無法入境問題。記者徐白櫻／翻攝

國產高端疫苗即將開打，高雄市議員朱信強今天上午在市議會質詢，擔心高端未獲國際認證，未來是否會讓已經施打高端疫苗的民眾出國後無法入境，或者入境管制更嚴格。市長陳其邁表示，全球主要國家入境考量的是國家疫情，有無打疫苗會牽涉入境後的行為或管制，美國與歐盟，沒有疫苗還是會讓人進去，跟疫情發展比較有關係。

無黨籍高雄市議員朱信強關心高端疫苗保護力，他指出，高端未取得國際認證，打了以後是否不受其他國家認同，萬一現在沒有禁止入境，以後隨著疫情變化，原本國家大門打開，若以後認定不符合標準，門關了應該怎麼辦？

衛生局長黃志中答詢指出，根據中央資料，AZ疫苗的保護力約80％，高端的保護力優於AZ，國際旅行部分，並沒有說不行，包括沒打疫苗還是可以出國。

陳其邁指出，全世界都一樣，現在全球主要國家考量的是入境者的國家疫情，若疫情嚴重，人家根本不讓你去。以台灣來說，能否進來會依據疫區是否嚴重制定邊境管制標準，有沒有打疫苗，牽涉入境後的行為或管制，現在美國與歐盟，沒有疫苗還是會讓人進去，甚至對台灣開綠燈，郭台銘沒打疫苗也可以去歐洲；疫苗是增加保護力，會有不同管制措施，出國不是問題，主要是考量該國疫情。

高端疫苗 疫情

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