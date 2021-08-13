議員憂打高端出國受限 陳其邁：郭台銘沒打也能去歐洲

國產高端疫苗即將開打，高雄市議員朱信強今天上午在市議會質詢，擔心高端未獲國際認證，未來是否會讓已經施打高端疫苗的民眾出國後無法入境，或者入境管制更嚴格。市長陳其邁表示，全球主要國家入境考量的是國家疫情，有無打疫苗會牽涉入境後的行為或管制，美國與歐盟，沒有疫苗還是會讓人進去，跟疫情發展比較有關係。

無黨籍高雄市議員朱信強關心高端疫苗保護力，他指出，高端未取得國際認證，打了以後是否不受其他國家認同，萬一現在沒有禁止入境，以後隨著疫情變化，原本國家大門打開，若以後認定不符合標準，門關了應該怎麼辦？

衛生局長黃志中答詢指出，根據中央資料，AZ疫苗的保護力約80％，高端的保護力優於AZ，國際旅行部分，並沒有說不行，包括沒打疫苗還是可以出國。

陳其邁指出，全世界都一樣，現在全球主要國家考量的是入境者的國家疫情，若疫情嚴重，人家根本不讓你去。以台灣來說，能否進來會依據疫區是否嚴重制定邊境管制標準，有沒有打疫苗，牽涉入境後的行為或管制，現在美國與歐盟，沒有疫苗還是會讓人進去，甚至對台灣開綠燈，郭台銘沒打疫苗也可以去歐洲；疫苗是增加保護力，會有不同管制措施，出國不是問題，主要是考量該國疫情。