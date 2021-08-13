電影「天坑」在高雄首映 網友留言：很鬧哦

韓國電影「天坑」9月2日將在高雄舉行首映！一張疑似文宣海報掀起網友熱議，對照最近高雄出現「天坑」風暴，以為是有人在惡搞，結果經查真的是有這麼一部電影即將放映，且還是由韓國知名影星車勝元、李光洙、金成昀等人領銜主演，時機點太過巧合，網友留言，「怎麼跟時事有點不謀而合，主辦單位很鬧喔」。

「天坑」由「Running Man」李光洙與車勝元主演，製作團隊據稱斥資115億韓元，約2億7500萬新台幣拍攝，標榜最強災難動作喜劇，入選2021盧卡諾影展，更是韓國票房冠軍。

這部喜劇電影預計8月31日在高雄喜滿客夢時代影城及台中凱擘影城辦首映場，9月2日起在全台播映，但因高雄近期才因淹水引來「天坑之城」譏諷，時機點敏感，電影文宣海報一出，引發網友熱議。電影官網小編還自行留言表示，「昨晚莫名湧入大量不知名流量，官網竟然被打掛GG了」

網友留言，「台中跟台南也都出現天坑了，彷彿是在呼喚著電影，也要比照高雄辦首映會啦！」、「不用去電影院啦！路上就有免費的可以看了」、「高雄人參加首映有補助1000嗎」？「台中也可以安排個搶先場次，今天也出現天坑了！」