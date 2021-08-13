屏東縣九如鄉長無保請回 張振亮：我經得起考驗，

廉政署昨天上午搜索屏東縣九如鄉公所，查扣相關資料並將鄉長張振亮帶回，經過10多小時調查，今天凌晨2點多被無保請回，上午回到鄉公所上班，一早也在臉書發文平安，「真金不怕火煉！我經得起考驗，已無保請回，無任何不法，目前已在公所上班，永遠記得鄉親的栽培，不會辜負鄉親的期望，將會更戰戰兢兢全力以赴，繼續服務鄉親」。

民進黨籍的張振亮57歲，擔任過第鄉民代表、鄉代主席，本屆連任，昨天被檢調人員帶回，在地方引發震撼和熱議；他曾在連任時說，「從監督鄉政至親自執掌鄉政，唯一心願即為九如鄉克盡己力，以九如鄉鄉民褔祉努力不懈，提高鄉公所行政效能及優質便民服務；與執政團隊會以最嚴格的標準自我檢視，回報鄉親對其認同及肯定」。

對於九如鄉公所人員涉及相關案情，屏東地檢署表示，案件仍在執行中，偵查不公開，今天稍晚會說明。