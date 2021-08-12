楊鎮浯赴民航局協商 確定金門維持機場快篩、放大機型

入境金門到底還要不要快篩？金門機位一位難求，航空公司可否放大機型？這都是近期金門鄉親相當關注的議題，為保障金門縣鄉親往來台金的基本需求，金門縣長楊鎮浯今天率觀光處處長丁健剛一行，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯，雙方針對目前快篩作業及未來台金空運運能進行討論及意見交換。

金門縣府在今天傍晚表示，楊鎮浯與林國顯會晤時針對因應疫情維持二級警戒、確保金門零確診等方向進行討論，會中初步達成3項結論，包括縣府基於鄉親防疫優先期待及防疫需求，現階段金門縣快篩站仍將維持設置，持續站在第一線為鄉親安全把關。

另外，為避免金門機場快篩站等候快篩民眾於戶外排隊曬太陽，金門縣政府將與金門航空站現場協調優化動線，在不影響航站運作下，研議協調至航廈內排隊，而醫師執行快篩時仍將維持於室外作業。