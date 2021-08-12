快訊

威力彩頭獎上看15億元 獎號出爐了

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊鎮浯赴民航局協商 確定金門維持機場快篩、放大機型

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右）今天拜會民航局長林國顯（左），雙方針對目前快篩作業及台金運能進行討論。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（右）今天拜會民航局長林國顯（左），雙方針對目前快篩作業及台金運能進行討論。圖／縣府提供

入境金門到底還要不要快篩？金門機位一位難求，航空公司可否放大機型？這都是近期金門鄉親相當關注的議題，為保障金門縣鄉親往來台金的基本需求，金門縣長楊鎮浯今天率觀光處處長丁健剛一行，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯，雙方針對目前快篩作業及未來台金空運運能進行討論及意見交換。

金門縣府在今天傍晚表示，楊鎮浯與林國顯會晤時針對因應疫情維持二級警戒、確保金門零確診等方向進行討論，會中初步達成3項結論，包括縣府基於鄉親防疫優先期待及防疫需求，現階段金門縣快篩站仍將維持設置，持續站在第一線為鄉親安全把關。

另外，為避免金門機場快篩站等候快篩民眾於戶外排隊曬太陽，金門縣政府將與金門航空站現場協調優化動線，在不影響航站運作下，研議協調至航廈內排隊，而醫師執行快篩時仍將維持於室外作業。

針對鄉親機位需求量較大的北金航線，將先協調航空公司以部分航班機型放大(ERJ)因應，後續將視動態量能在安全範圍下建議民航局增班。

金門縣長楊鎮浯（中）今天率觀光處處長丁健剛（右）一行，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯（左），雙方針對目前快篩作業及台金空運運能進行討論。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（中）今天率觀光處處長丁健剛（右）一行，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯（左），雙方針對目前快篩作業及台金空運運能進行討論。圖／縣府提供

金門 快篩 楊鎮浯

延伸閱讀

金門西半島首家小型托嬰中心揭牌 楊鎮浯抱奶娃好溫馨

金門縣長視察防汛設施 籲請民眾做好防颱整備

羽球／金門縣長今與李洋視訊通話 預祝他生日快樂

羽球／「麟洋配」男雙摘金 金門縣府加碼給獎金472萬元

相關新聞

楊鎮浯赴民航局協商 確定金門維持機場快篩、放大機型

入境金門到底還要不要快篩？金門機位一位難求，航空公司可否放大機型？這都是近期金門鄉親相當關注的議題，為保障金門縣鄉親往來...

南台灣血荒！中油石化事業部員工挽袖捐熱血6萬5千cc

南台灣血荒嚴重，高雄捐血中心指出，南部風災導致捐血量大幅下滑，再加上疫情逐漸趨緩後，醫院病患紛紛返回造成醫療用血量激增，...

桃園辦線上講堂 全球1700位青年齊聚「疫」起反思

8月12日是國際青年日，桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，開設14堂系列免費課程，共有來自全台18縣市、5個不同國家...

避免天坑再現 藍營議員力促高雄檢修老舊汙水下水道

下雨過後高雄道路坑洞頻傳，高雄市道路下有雨水下水道、汙水下水道管線，高市議員蔡金晏今天在市議會質詢指出，高雄半數汙水下水...

疫情衝擊 金門陽翟老街招商延長收件到月底

受新冠肺炎疫情影響，金門縣政府今天表示，「金沙陽翟大街協同發展觀光」第三次公開徵求廠商期間將延長至8月31日止，縣府歡迎...

佳冬戰備道9/15戰機起降 公路局砸近億封路刨鋪

原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練的漢光37號戰機起降演訓，因疫情警戒升至三級延後，國防部日前通知公路總局於9月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。