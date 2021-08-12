南台灣血荒！中油石化事業部員工挽袖捐熱血6萬5千cc

南台灣血荒嚴重，高雄捐血中心指出，南部風災導致捐血量大幅下滑，再加上疫情逐漸趨緩後，醫院病患紛紛返回造成醫療用血量激增，讓血液庫存量告急。台灣中油石化事業部表示，中油今天舉辦捐血活動，同仁熱烈響應，50人捐250cc，105人捐500cc，共捐助6萬5000cc熱血。

高雄捐血中心表示，從疫情指揮中心宣布7月27日降二級後，就醫人數逐步回溫，推遲的手術也逐步執行，但血液供應卻沒跟上腳步，導致血庫吃緊，加上高雄近日大雨不斷，降低民眾捐血意願，高雄捐血中心各血型庫存目前均在「急缺」狀態，庫存量4日以下。

中油石化事業部是高雄市捐血中心長期合作夥伴，於是發起捐血活動，以解燃眉之急。今天有許多中油員工前來填寫資料等候捐血，甚至有休假的同仁特地回公司參與。石化事業部執行長陳國棟、副執行長陳正文及行政室主任李奇威等，也到場慰問，感謝捐血者的踴躍參加。

陳國棟表示，石化事業部得知缺血消息後隨即舉辦捐血活動，在遵守防疫規定的原則下，現場等候區均保持室外1.5公尺的距離，登記處及捐血人之間也用隔板隔開來，希望保障捐血人的健康安全。