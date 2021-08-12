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高雄舊火車站將啟動復歸3部曲 城市發展論壇先暖身

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄舊火車站站體遷移作業將進入啟動、挪移、定位三部曲，預訂9月26日移回站區中軸線定位。圖／翻攝自高雄副市長林欽榮臉書
高雄舊火車站站體遷移作業將進入啟動、挪移、定位三部曲，預訂9月26日移回站區中軸線定位。圖／翻攝自高雄副市長林欽榮臉書

高雄鐵路地下化完工，遷離19年的高雄舊火車站（高雄驛）近期將復歸，高雄市政府規畫啟動、挪移、定位「三部曲」，今午並偕交通部邀專家學者在衛武營舉辦一場城市發展論壇，共商未來發展對策，迎回高雄驛後，再配合高雄新站工程及周圍都市景觀的妝點，重新賦予城市新貌。

車站是城市發展歷程的重要地標，2002年高雄為推動鐵路地下化計畫，將舊站體遷移並暫修建為「高雄願景館」，19年過去，隨著高雄火車站新站興建工程的推進，舊站將再移回站區，成為永久歷史印記。

高市府今天攜手交通部舉辦發展系列論壇，邀台大學土木系教授張學孔、高雄港區土地開發公司總經理吳文彥、大同公司總經理何春盛及高雄市工務局長蘇志勳等人對談。

引言人高雄大學教務長陳啟仁說，高雄舊火車站80年前創建時，以車站為核心，昭和通(現今中山路)為人貨運輸主軸，帶動外圍的前金、旗津等區發展，當年舊站興建經費追加到300萬，比台灣總督府還高！19年前因高雄推動鐵路地下化，先移離站區中軸線，如今即將復歸，意味高雄將步入下一個80年。

張學孔建議，高雄舊站復歸後，站區應朝公共運輸社區發展，賦予新的城鄉風貌；其次，規畫人本街道、推動綠色公共空間，並進一步整合公共運輸系統與服務，並融入新區建設與舊城改造，打造高齡友善城市，完成這6大挑戰，將能更挺進智慧城市之列。

副市長林欽榮則預告，高雄舊火車站移回中軸線工程預訂8月22日啟動，9月10日挪移，9月26日永久定位，這三部曲已邀請行政院長、交通部長，駐日大使及蔡總統等人蒞場見證。

高雄舊火車站將移回站區中軸線，開啟火車站區全新發展，高市府昨攜手交通部舉辦城市發展論壇，為未來高雄的城市發展交流意見。記者王昭月／攝影
高雄舊火車站將移回站區中軸線，開啟火車站區全新發展，高市府昨攜手交通部舉辦城市發展論壇，為未來高雄的城市發展交流意見。記者王昭月／攝影

火車站 鐵路地下化 公共運輸

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