守護馬祖居民健康 連江縣：入境登機前請配合快篩

共同守護馬祖健康生活環境，連江縣疫情指揮中心提醒前往馬祖乘客，登機、搭船提前至機場快篩，降低同機船感染機率，避免造成社區防疫破口。

馬祖北竿機場從6月17日復航後，昨天機場入境48位乘客，竟有9位未在松山機場快篩，1位持有2劑疫苗注射證明，部分遊客反應不知道需要快篩，隨後在北竿補篩，但機場防疫工作人員嚴陣以待，最後快篩的乘客都呈陰性反應。

北竿民眾表示，9日聽說1名乘客快篩呈陽性，經核酸檢測後為陰性，但快篩呈陽性當下人心惶惶，也影響同班機乘客、防疫人員，希望接待旅宿業者與親友，提醒入境乘客在台灣端快篩。

連江縣政府交旅局表示，因應乘客入境，已在松山機場設置立牌進行宣導，希望遊客前往馬祖要先行快篩，可免篩條件為持3日內核酸檢測陰性報告者，與2劑疫苗接種後14天以上證明者，較能確保個人及同機人員的安全。

連江縣疫情指揮中心表示，請返馬乘客務必提前2小時抵達機場，完成快篩後再登機，可降低同機感染機率，未快篩民眾，機場工作人員會勸導補篩，而地區指揮中心也將啟動防疫戒備措施，要求民眾自主健康管理14天，並展開居家關懷等機制，以免造成社區防疫破口。

連江縣疫情指揮中心表示，入境馬祖乘客未快篩或快篩陽性，地方啟動後續有關單位防疫機制，動員社會人力及成本，同時馬祖醫療量能不足，希望乘客入境務必在松山機場端完成快篩再登機，或延後入境，共同守護地區健康安全。