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施政滿意度高再獲五星肯定 花縣長徐榛蔚受獎分享榮耀

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚獲評五星縣長，今天北上出席頒獎典禮，從遠見雜誌創辦人高希均手中接下獎座。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚獲評五星縣長，今天北上出席頒獎典禮，從遠見雜誌創辦人高希均手中接下獎座。圖／花蓮縣政府提供

《遠見雜誌》日前公布全台縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以78%的滿意度，二度獲得五星榮耀，今天北上受獎，是五星首長中唯一女性。她將榮耀歸與縣民，並分享施政理念，以友善環境為重點，維護花蓮好山好水。

根據遠見調查，花蓮縣是台灣本島非六都中唯二的五星縣市，八大面向施政滿意度77.2%，與連江縣並列第一，不滿意度比去年少0.4%。環保滿意度高達81.7%，是全國之冠，教育滿意度77.3%，觀光休閒81.2%為非六都第二名，警政治安84%全國第三、消防與公共安全82.6%全國第二。

今天舉辦頒獎典禮，花蓮縣長徐榛蔚北上受獎，從遠見雜誌創辦人高希均手中接過獎座，與她一同戴上五星榮耀的還有新北市、桃園市、屏東縣、連江縣的縣市長，徐榛蔚是其中唯一的女性，她的夫婿、立委傅崐萁也出席觀禮分享榮耀。

徐榛蔚說，每個縣市都有各自的優勢與難題，花蓮有好山好水好空氣，是宜居的幸福慢活城市。今年她以「慢．精品．花蓮」為施政主軸，也期望在全國同心抗疫，做好國境管理，各縣市政府守住防疫成果後，下半年可迎向清零與後疫情時代，讓民眾逐步恢復正常生活。

遠見雜誌總編輯李建興表示，今年縣市長評比有15個地方首長滿意度下滑，而徐榛蔚不只再度榮獲5星縣長，與執政首年2019年相比，滿意度增加5.8%，施政八大面向表現優異，相當不容易。

花蓮縣長徐榛蔚獲評五星縣長，今天北上受獎，將榮耀與縣民共享。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚獲評五星縣長，今天北上受獎，將榮耀與縣民共享。圖／花蓮縣政府提供

徐榛蔚

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