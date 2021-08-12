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向防疫英雄致敬！駁二推「插畫力場」線上插畫串連行動

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
駁二藝術特區特別將收集到的12幅插畫作大型輸出，張貼在P2、P3倉庫，向防疫英雄們致敬。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區特別將收集到的12幅插畫作大型輸出，張貼在P2、P3倉庫，向防疫英雄們致敬。圖／高雄市文化局提供

高雄駁二藝術特區為了向防疫英雄致敬，與在地插畫家洪添賢Croter共同發起「插畫力場」線上插畫串連行動，吸引許多創作者響應。駁二藝術特區特別將收集到的12幅插畫作大型輸出，張貼在P2、P3倉庫旁的駁遊路上，一整排的正能量畫作，吸引大眾目光！

高雄副市長史哲、文化局長王文翠與「插畫力場」策展人洪添賢，今天一起踏上駁遊路，插畫家們包括曾參與三金動態視覺製作的Smoky涂皓欽、廣受年輕族群歡迎的小高潮色計事務所主理人色長、作品常被運用於文學小說與廣告動畫的Michun葉依柔，與今年移居台灣的香港漫畫家柳廣成等，也貼上正向防疫的微笑臂章，為防疫英雄加油打氣。

史哲表示，目前疫情趨緩，是經過許多人們的努力、守護與堅持，從最前線的醫護人員，到最後端做好自我防護的每一個人，都是一起長期抗戰的防疫英雄。市府希望以駁二為平台，串連插畫家的力量，無論在線上的高雄設計節官網，或是在駁二往來遊客最多的駁遊路上，都能透過作品來傳達感謝，分享力量，也號召更多人一起投入這個行動。

王文翠表示，「2021高雄設計節-後疫時代」即將展開，駁二藝術特區邀請了插畫家洪添賢擔任「插畫力場」策展人，共同線上發起徵集「向防疫英雄致敬」的插畫與設計，希望可以開闢一處充滿正能量的力場，在後疫時代裡，帶給每一個人鼓勵與希望。而未來徵集的作品，也會在高雄設計節中展出。

洪添賢說，「插畫力場」開放徵件，徵求溫暖與創意，希望可以獻給在這個時代裡努力生活著的每個人。非常感謝插畫家們共襄盛舉，包括Smoky、包大山、小高潮色計事務所、Michun、陳沛珛、徐至宏、柳廣成、BLUE藍聖傑、林家棟、角斯角斯、陳姝里、Julia Yellow、致怡、達姆等，插畫力場徵集活動 Make The Positive Field With You至9月30日，線上徵集https://2021kdf.pier2.tw/tw/solicit。民眾可到駁二服務台索取充滿正能量的微笑貼紙，拍照把正能量傳遞出去。

民眾可到駁二服務台索取充滿正能量的微笑貼紙，拍照把正能量傳遞出去。圖／高雄市文化局提供
民眾可到駁二服務台索取充滿正能量的微笑貼紙，拍照把正能量傳遞出去。圖／高雄市文化局提供
「插畫力場」線上插畫創作者介紹設計理念。圖／高雄市文化局提供
「插畫力場」線上插畫創作者介紹設計理念。圖／高雄市文化局提供

駁二 插畫家

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