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桃園辦線上講堂 全球1700位青年齊聚「疫」起反思

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會。藝人吳鳳也是講師之一。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會。藝人吳鳳也是講師之一。圖／桃園市青年局提供

8月12日是國際青年日，桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，開設14堂系列免費課程，共有來自全台18縣市、5個不同國家，超過1700位青年在線上齊聚，由跨國界、跨領域的講師群分享自身經驗與觀點，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會。

青年局表示，連續14天的講堂，主題包括遠距學習、網路社交、防疫與人權、鎖國與封城、國際防疫合作、生活適應與心理健康等6大公民議題，並開放35歲以下的青年參加，除了桃園市、台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、金門縣等18個縣市，甚至還有加拿大、馬來西亞、宏都拉斯、美國及日本等5國青年參與。

藝人吳鳳是本次課堂講師，他和印度知名部落客Anjali以全英文授課，帶領學員從國外防疫經驗，思考疫情下的全球脈動。台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，外交最重要的就是信任感，運用數位工具和社群媒體倡議觀點，就能幫助台灣成為世界的好朋友。

青年局長顏蔚慈表示，無國界零時差、從實體轉為線上，是今年響應國際青年日，推出疾課行動講堂的兩大特色，疫情帶給全球新的挑戰，也帶來更多反思，期勉每位青年朋友透過思辨，為世界注入青年世代的觀點。

桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會。圖／桃園市青年局提供

青年 疫情

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