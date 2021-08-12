避免天坑再現 藍營議員力促高雄檢修老舊汙水下水道
下雨過後高雄道路坑洞頻傳，高雄市道路下有雨水下水道、汙水下水道管線，高市議員蔡金晏今天在市議會質詢指出，高雄半數汙水下水道是10年以上舊管線，應重視檢測維修，以免道路出現坑洞。水利局長蔡長展表示，今年度已經爭取2.6億元進行汙水管線檢查與修復，近期發包、預定年底前可完工，老舊雨水箱涵分區施作，正研擬預警系統避免道路出現坑洞。
高雄市區凱旋路、一心二路、鳳山勝利路、鳳山五甲二路、鳳山五甲國中防汛道路等地陸續出現路面坑洞或崩塌，事發原因不一，國民黨高市議會黨團稱為「天坑之城」。
國民黨議員蔡金晏說，連日降雨讓高雄變成「漏電、路塌、水不通」，全市有上千公里汙水管線，其中5、600公里是10年以上的舊管線，近日道路天坑頻傳，可能與地下汙水道或雨水箱涵管線有關，不能輕忽。
蔡金晏解釋，道路坑洞除了路面鋪平施工外，地下管線維護才是根本解決之道；雨水下水道有定期編列預算進行檢修，但汙水下水道每公里成本高達2千萬，嚴重受損區段37公里、需要7億經費，原計要花10年時間，市長陳其邁承諾要縮短至3年內完成。
蔡長展指出，汙水下水道深度可能達地下十幾米深，檢修不易，今年度已經爭取2.6億元進行汙水管線檢查與修復，近期發包、預定年底前可完工，因為管線有大小管之別，長度尚無法確認；雨水箱涵部分，大部分可靠人工檢測，市府持續檢修，並針對老舊設備分區施作，正研擬預警系統避免道路出現坑洞。
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