疫情衝擊 金門陽翟老街招商延長收件到月底

受新冠肺炎疫情影響，金門縣政府今天表示，「金沙陽翟大街協同發展觀光」第三次公開徵求廠商期間將延長至8月31日止，縣府歡迎有意願的業者、潛在創業者，提出營運計畫角逐，協同發展陽翟觀光。

陽翟大街過去是金防部金東師駐紮的軍事重鎮所在商店街，是當時軍人娛樂消費的去處，繁榮的大街上有電影院、軍郵局、冰果室、攝影中心、撞球室、澡堂、理髮廳等，但隨著軍隊撤軍，陽翟大街逐漸沒落。

縣府觀光處自109年10月起配合金沙風獅爺文化季，辦理「金沙陽翟—積不可獅」樂高積木主題活動，同時啟動金沙陽翟大街協同發展觀光，以公開徵求方式，歡迎創業者進駐，開創旅遊創生模式，帶動地區活化與品牌旅遊熱度。

縣府觀光處表示，目前共創經營活化陽翟大街的創意小店，計有「墨上飲灶煮茶湯屋」、「陽宅書屋」、「陽翟西施」、「芝麻創意」、「時光商店」、「浯島。時貳明信片專賣店」、「燕南商行」、「萬福百貨」、「淑女布庄」、「荔枝師」、「荳立企業社」、「浯作有限公司」等12間，「柒月壹日晴有限公司」將在近日進駐，希望透過廠商協同發展，帶動老街活化、美化街景、繁榮地方產業。