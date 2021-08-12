平安大將軍駕到 風獅爺與金湖分局守護治安

農曆7月到，金門縣警察局金湖分局在門口樹立一座「平安大將軍」風獅爺，期盼地區治安穩定、民眾平安；分局同時為兩尊小型波麗士風獅爺重新上色，並命名「美沙姊」和「阿湖哥」。

金湖分局2年前在分局台階下方立了兩尊「波麗士風獅爺守護神」，由於造型怪異，民眾直指如同告別式上的「金童玉女」，引來熱議；經過本地陶藝家王明宗的「妙手回春」，金童玉女搖身成為可愛討喜的守護者，也讓金湖分局成為打卡夯點。

不過，兩尊波麗士風獅爺經過風吹雨淋，顏色斑駁，金湖分局再請王明宗為風獅爺重新上妝，讓風獅爺恢復威武、親民又吉祥的新形象；分局並為它們命名「阿湖哥」和「美沙姊」，象徵守護金湖分局守護著金湖鎮和金沙鎮。王明宗為風獅爺重新上色後，今天寫上「阿湖哥」和「美沙姊」兩個名字。

而有感於警方平時的辛勞，王明宗再致贈一尊大型風獅爺給金湖分局，命名「平安大將軍」，並由他和金湖分局分局長何明祥共同完成風獅爺上「平安」兩字。

王明宗說，警方查緝各項犯罪及辦理反毒、防詐及交通安全宣導工作，加上防疫期間警方全力投入機場防疫、執行居家檢疫及勸導民眾戴口罩等勤務，十分辛勞，特別捐出10多年前的作品，希望一改警察局給人嚴肅的形象，再成為打卡新點。何明祥也盼3尊風獅爺能保護金湖和金沙地區平安順利。