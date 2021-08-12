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佳冬戰備道9/15戰機起降 公路局砸近億封路刨鋪

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬戰備跑道演練的漢光37號戰機起降演訓9月15日登場，公路總局今天起至9月14日封閉道路中心線，進行中央兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運作業。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬戰備跑道演練的漢光37號戰機起降演訓9月15日登場，公路總局今天起至9月14日封閉道路中心線，進行中央兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運作業。記者潘欣中／攝影

原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練的漢光37號戰機起降演訓，因疫情警戒升至三級延後，國防部日前通知公路總局於9月15日舉行，公路總局砸下近億元更新高強度鋪面，今天起至9月14日封閉道路中心線進行中央兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運作業；因外側各剩1個快車道，交通尖峰時段恐出現回堵車陣，公路局呼籲用路人可改走替代道路。

國內有6處可供戰機起降的公路戰備道，佳冬戰備跑道是全台僅存的省道戰備道，2011年11月17日原定執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，因當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練。

今年漢光37號演習7月實兵操演，因疫情嚴峻宣布延後，國防部10日宣布演訓將自9月13日至17日舉行，佳冬戰備道戰機起降排在15日，因以防疫為優先考量，取消「集體採訪」區；公路總局第3區養護工處砸下近億元更新高強度鋪面，6月4日起施工到一半，因演習延後跟著停工，直到今天才復工。

公路總局封閉施工路段為佳冬鄉台1線429公里+850至432公里+600的內側車道及中央槽化區，長約3公里、寬約24公尺，開放南北雙向外車道通行，預計將影響台1線與屏115-1線(東角路)、屏132線及文化一路等路口，該路段有穿越台1線佳冬戰備跑道需求者，建議往南可至屏南工業區永翔路路口迴轉，往北者可至佳冬中山路路口迴轉。

公路總局說，戰機起降的鋪面強度遠遠大於一般道路，10年前配合演習更新鋪路後，用路人曾讚是「全台最舒適平穩的公路」，之後因重車長年輾壓衰退，這次重新刨鋪後，用路人可再次體會「車上水杯的水都不會晃動」的行車感覺。

戰機 演習

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