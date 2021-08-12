再創金門陽翟老街風華 徵求廠商延長收件到月底

受疫情影響，金門縣政府「金沙陽翟大街協同發展觀光」第3次公開徵求廠商期間將延長到31日。縣府歡迎有意願的業者、潛在創業者，提出營運計畫角逐，協同發展陽翟觀光。

縣府觀光處指出，陽翟老街公開徵求廠商協同發展觀光，是在不破壞既有建物主結構前提，以及符合當地地景、地貌、時空背景原則下，提出建意發想與營運計畫案，經縣府審查通過，提供補助，營運期約到12月31日止，後續視實際營運與地方活絡情形，評估延續辦理。

陽翟大街過去是金防部金東師駐紮的軍事重鎮所在商店街，是當時軍人娛樂消費的去處，繁榮的大街上有電影院、軍郵局、冰果室、攝影中心、撞球室、澡堂、理髮廳等。但隨著軍隊撤軍，陽翟大街逐漸沒落。

金門縣政府「金沙陽翟大街協同發展觀光」第3次公開徵求廠商期間原本到10日止， 受COVIID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延長收件到31日。

縣府希望透過廠商協同發展，帶動老街活化、美化街景、繁榮地方產業；並刺激潛在創業者或年輕人創意，凝聚在地力量，共創旅遊與商業合作新模式。相關資訊請洽金門縣政府網站公告，聯繫電話082-318823轉62736李小姐。