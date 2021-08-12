七夕送禮多元選擇 屏東九如大花農場各種玫瑰產品組合

七夕將至，屏東九如大花農場主人楊添得從玫瑰花的種植、研發加工到市場銷售，以有機食用玫瑰為基底，10多年來至今研發13種與玫瑰相關周邊產品，從吃的玫瑰花醬、乾燥玫瑰花瓣、玫瑰花多酚，到用的玫瑰面膜、玫瑰液態皂，多元研發，挺過疫情衝擊。

楊添得也是台灣花店協會理事長，他說，切花市場因疫情影響，會場佈置、婚喪喜慶都暫停，花店與市場買花，花最多擺放4天，不新鮮就要丟掉，花店面臨人事等基本開銷，但訂單減少，花店衝擊六成。農糧署與台灣花店協會合作，贈送花束給防疫人員，他說，預計做八萬束，也能穩定花價，屏東縣已送出約四千束花，他也親自送到高雄、屏東偏鄉衛生所。

這次豪雨影響，楊添得說，水分太多，花都水傷，採花的量減少，採花發現花瓣有長黴菌直接在田裡採完丟掉，玫瑰花種植約10幾公頃，以今天來說，採收5籃約20公斤，但再去除掉水傷等，約只剩4公斤，從田間丟掉的花就有六成。

楊添得從玫瑰花的栽種、花藝、加工研發、市場銷售他全暸若指掌，也曾獲神農獎，他說，「花藝是浪漫的、加工是嚴肅的」，在花卉領域鑽研14年，研發與玫瑰花相關13種產品，多元發展，挺過疫情變化。

氣候變化也是因素之一，楊添得說，屏東冬天溫度越來越高，影響花卉生長，玫瑰花產銷班10多年前15人，如今只剩下5、6人。

七夕將屆，楊添得說，每年8月到10月是花價最高，但花又長得不好看的季節，今年花價與去年同期差不多。