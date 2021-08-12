快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕送禮多元選擇 屏東九如大花農場各種玫瑰產品組合

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
七夕除送花外，也有新選擇，搭配大花農場的有機玫瑰精露、玫瑰花茶與玫瑰花醬，兼具嗅覺與味覺的浪漫。記者劉星君／攝影
七夕除送花外，也有新選擇，搭配大花農場的有機玫瑰精露、玫瑰花茶與玫瑰花醬，兼具嗅覺與味覺的浪漫。記者劉星君／攝影

七夕將至，屏東九如大花農場主人楊添得從玫瑰花的種植、研發加工到市場銷售，以有機食用玫瑰為基底，10多年來至今研發13種與玫瑰相關周邊產品，從吃的玫瑰花醬、乾燥玫瑰花瓣、玫瑰花多酚，到用的玫瑰面膜、玫瑰液態皂，多元研發，挺過疫情衝擊。

楊添得也是台灣花店協會理事長，他說，切花市場因疫情影響，會場佈置、婚喪喜慶都暫停，花店與市場買花，花最多擺放4天，不新鮮就要丟掉，花店面臨人事等基本開銷，但訂單減少，花店衝擊六成。農糧署與台灣花店協會合作，贈送花束給防疫人員，他說，預計做八萬束，也能穩定花價，屏東縣已送出約四千束花，他也親自送到高雄、屏東偏鄉衛生所。

這次豪雨影響，楊添得說，水分太多，花都水傷，採花的量減少，採花發現花瓣有長黴菌直接在田裡採完丟掉，玫瑰花種植約10幾公頃，以今天來說，採收5籃約20公斤，但再去除掉水傷等，約只剩4公斤，從田間丟掉的花就有六成。

楊添得從玫瑰花的栽種、花藝、加工研發、市場銷售他全暸若指掌，也曾獲神農獎，他說，「花藝是浪漫的、加工是嚴肅的」，在花卉領域鑽研14年，研發與玫瑰花相關13種產品，多元發展，挺過疫情變化。

氣候變化也是因素之一，楊添得說，屏東冬天溫度越來越高，影響花卉生長，玫瑰花產銷班10多年前15人，如今只剩下5、6人。

七夕將屆，楊添得說，每年8月到10月是花價最高，但花又長得不好看的季節，今年花價與去年同期差不多。

七夕除送花外，也有新選擇，搭配大花農場的有機玫瑰精露、玫瑰花茶與玫瑰花醬，兼具嗅覺與味覺的浪漫。

屏東九如大花農場，種植食用玫瑰花，研發13種玫瑰相關多元產品，七夕將屆也是七夕送禮多元選擇。記者劉星君／攝影
屏東九如大花農場，種植食用玫瑰花，研發13種玫瑰相關多元產品，七夕將屆也是七夕送禮多元選擇。記者劉星君／攝影
屏東九如大花農場主人楊添得從玫瑰花栽種、花藝、加工研發、市場銷售他全暸若指掌，也曾獲神農獎，他說，「花藝是浪漫的、加工是嚴肅的」，在花卉領域鑽研14年，研發與玫瑰花相關13種產品，多元發展，挺過疫情變化。記者劉星君／攝影
屏東九如大花農場主人楊添得從玫瑰花栽種、花藝、加工研發、市場銷售他全暸若指掌，也曾獲神農獎，他說，「花藝是浪漫的、加工是嚴肅的」，在花卉領域鑽研14年，研發與玫瑰花相關13種產品，多元發展，挺過疫情變化。記者劉星君／攝影
屏東九如大花農場食用玫瑰。記者劉星君／攝影
屏東九如大花農場食用玫瑰。記者劉星君／攝影

屏東縣 疫情 七夕

延伸閱讀

告白趁七夕！點睛品直球對決 林曉同文青童趣

七夕限時浪漫放閃 Dyson幫你送上告白氣球玫瑰花禮盒

七夕親自下廚煮「驚喜大餐」給男友吃，該怎麼穿？《千金私廚》給妳意想不到的瘋狂提案

「全球鯤鯓王用愛互助」七夕直播 詹雅雯唱出王爺信仰

相關新聞

疫情衝擊 金門陽翟老街招商延長收件到月底

受新冠肺炎疫情影響，金門縣政府今天表示，「金沙陽翟大街協同發展觀光」第三次公開徵求廠商期間將延長至8月31日止，縣府歡迎...

佳冬戰備道9/15戰機起降 公路局砸近億封路刨鋪

原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練的漢光37號戰機起降演訓，因疫情警戒升至三級延後，國防部日前通知公路總局於9月15日...

七夕送禮多元選擇 屏東九如大花農場各種玫瑰產品組合

七夕將至，屏東九如大花農場主人楊添得從玫瑰花的種植、研發加工到市場銷售，以有機食用玫瑰為基底，10多年來至今研發13種與...

金門波麗士風獅爺守護神也「美容」 Q版模樣再現

金門縣警察局金湖分局門口樹立2尊「波麗士風獅爺守護神」，歷經多年風吹雨淋，油漆都已斑駁，分局近期特別邀請陶藝大師王明宗為...

支不支持民眾拿一千元去買五倍券? 陳其邁這樣回答

行政院即將發行五倍券振興經濟，民進黨高雄市議員黃文益今天質詢，公開說不支持政府要人民拿1千元去兌換購買五倍券，應該要直接...

旅行社快被疫情海嘯吞沒 他推「外帶旅遊」求生

疫情嚴重衝擊旅行業，以屏東恆春半島為基地的島風行旅旅行社，為突破零遊客困境，6月起推出收費的「外帶旅遊」的線上旅遊和體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。