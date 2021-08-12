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金門波麗士風獅爺守護神也「美容」 Q版模樣再現
金門縣警察局金湖分局門口樹立2尊「波麗士風獅爺守護神」，歷經多年風吹雨淋，油漆都已斑駁，分局近期特別邀請陶藝大師王明宗為風獅爺「美容」，經過王明宗的巧手裝扮，風獅爺Q版的模樣再現。
金湖分局門口的2尊「波麗士風獅爺」，在2年設置，當時廠商找大陸工廠代工，沒想到因造型顏色詭異，遭批像喪事中的「金童玉女」，警局連忙找「風伯傳人」王明宗緊急「搶救」，王明宗經過將近1週的「微整型、大改造」，讓風獅爺改頭換面變萌了。
但2年過去了，風獅爺因為歲月的痕跡，顏色略顯淡薄，金湖分局長何明祥特別請陶藝大師王明宗為風獅爺美容，讓風獅爺恢復威武、親民又吉祥的新形象，今天還特別舉辦命名活動，將2尊風獅爺分別命名為「美沙姊」及「阿湖哥」，另大型風獅爺為「平安大將軍」，期盼地區治安祥和、平穩。
王明宗表示，為了幫這2尊風獅爺重新上漆，他前後花了3天的時間，期間還與分局長討論交流，最終讓風獅爺的可愛模樣定案。
他也稱讚何明祥很有藝術天分，跟他學做風獅爺，將近5個月的時間，已經陸續完成3座風獅爺作品，王明宗誇，以一個初學者的功力來說已經算非常不簡單了。
何明祥也說，適逢暑假青春專案期間，金湖分局結合風獅爺命名活動，特別規劃「青春專案-飛YOUNG青春湖警風獅爺守護您預防犯罪宣導活動」，參加者只要先到「金門縣警察局金湖分局」臉書粉絲頁按讚。並至「金門縣警察局金湖分局」大門口前與風獅爺一起合照。 將相片上傳金湖分局粉絲專頁活動頁面，並於留言處「標註2名好友，+尊重生命、拒絕毒品，詐騙花招多、冷靜查證避免被騙。」，即可獲得犯罪預防宣導活動資格，最後將經由臉書留言抽獎系統抽出20名幸運民眾獲取精美小禮物。
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