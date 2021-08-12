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高雄岡山新建2座特色公園 8、9月陸續完工

中央社 / 高雄12日電

高市府推動共融式特色公園，繼衛武營共融遊戲場、小港森林公園、左營福山公園後，岡山區將再完成2座特色公園，包括1座親子公園、1座友善狗狗公園，今年8、9月會陸續完工。

高市府表示，岡山區新增2座共融式特色公園，其中1座岡山河堤公園遊戲場，將於今年9月下旬完工，打造為跨年齡層、無障礙的親子共遊公園。另位於87期重劃區內興建北高雄首座友善狗狗運動公園，也將在8月完工。

市府工務團隊指出，北高雄首座友善狗狗運動公園，市府投入約新台幣477萬元，活動區約8000平方公尺，規劃採大、小型犬隻分區使用，狗狗活動空間及遊戲設施建構，包括雙層出入口、造型圍網、波浪板、跳高架、地洞、涵洞及造型沙坑等，園內也有提供民眾活動設施。

另外，岡山河堤公園鄰近人口密集的勵志新村，市府以1717萬元經費，利用基地現有環境優勢，規劃融入當地人文背景，重新改造老舊遊戲場成親子共融遊戲場，讓孩子可盡情遊戲、跳躍。

高市府表示，岡山是傳統工業重鎮，螺絲產業更聞名國際，也是北高雄重要的經濟商業中心；而公園是社區民眾生活重心，為使公園與社區融合為一，除考量在地特色，也透過公民參與工作坊推動及執行，設計符合在地使用者需求的特色公園。

岡山 親子

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