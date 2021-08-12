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支不支持民眾拿一千元去買五倍券? 陳其邁這樣回答

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃文益主張政府直接發五倍券，不要再讓人民掏錢購買。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃文益主張政府直接發五倍券，不要再讓人民掏錢購買。記者徐白櫻／翻攝

行政院即將發行五倍券振興經濟，民進黨高雄市議員黃文益今天質詢，公開說不支持政府要人民拿1千元去兌換購買五倍券，應該要直接發放才能讓人民有感，並要求市長陳其邁表態支持何種方案。市長陳其邁沒直接說想法，但他回應，中低收入戶或弱勢朋友可由政府直接補貼，政院的設計理念希望1千元變5千元，乘數效果與外溢效果，會比較好一點。

高雄市議會市政總質詢，市議員黃文益指出，今年疫情比去年發行三倍券時嚴重，振興券確實可以有效刺激經濟，但基層民眾反映，不希望再拿1千元去兌換，他個人也支持政府應該要直接發放五倍券，請問市長支持拿錢購買或直接發券。

市長陳其邁表示，五倍券的概念是花1千元、政府放大給5千，目的是1千元變5千，透過這樣來擴大消費效果，不是簡單的說政府發4千就好，為何要這樣麻煩，這樣做的乘數效果、外溢效果來看，是會比較好一點，中低收入或弱勢朋友可由政府直接補貼1千元。

「看來我們主張不一樣」黃文益說，希望政府在8月底公布前再考慮一下，直接發放會讓人民更有感。

黃文益另追問高雄券發行細節，陳其邁表示，高雄券是地方貨幣概念，限時、限產業，概念在於刺激消費，出發點是要救急、救窮，具體方式還在整體性規劃中，希望衝擊大產業可以雨露均霑，讓水庫做大，所有資金優惠下在這裡。

陳其邁 高雄市

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