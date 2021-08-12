振興高雄經濟 市府將成立優惠資訊平台

行政院擬推五倍券振興經濟，高市府加碼「高雄券」，盼有加乘效果。高雄市長陳其邁今天說，歡迎民間企業參與推優惠，市府將成立優惠資訊平台，讓民眾知道哪裡有好康，吸引消費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創國內經濟，行政院擬推五倍券，各縣市也推出振興方案搭配，高市府規劃新台幣1000元「高雄券」，盼有加乘效果。

但國民黨高雄市議員李眉蓁上午在議會質詢時質疑，高雄券才1000元，誠意不足，還要花錢印刷，不如直接發1000元現金，讓民眾用這筆錢去領五倍券。民進黨高雄市議員黃文益則說，五倍券應直接發放，不要讓人民再拿1000元兌換。

陳其邁表示，發放現金無法達到將消費留在高雄的目的，發放類似地方貨幣的高雄券，並採限時、限地消費，才能把錢留在高雄，嘉惠餐飲、零售、服務等產業。

陳其邁並指，中央發放五倍券的目的，是為擴大消費，讓1000元的消費金額擴大成5000元，而非政府發放4000元概念；但經濟弱勢者，政府會直接補助1000元去兌換五倍券。

陳其邁說，各縣市進行消費券設計，一定會互相比較、競爭，高雄不管是在活動或促銷上，一定會加碼、加快，加大辦理。同時也會整合優惠資訊，成立資訊平台，讓民眾知道哪裡有好康，歡迎民間企業共同參與加碼優惠，把餅做大。

民進黨高雄市議員李喬如則盼市府建議中央，希望五倍券可以設計成小面額，方便民眾消費，振興庶民經濟。經發局長廖泰翔允諾會跟中央討論建議，市府高雄券也會朝小面額設計，如去年發放商圈、夜市券就是50元小面額。