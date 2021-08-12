快訊

直播／高端開打、52萬劑AZ疫苗將抵台 指揮中心下午2時說明

東奧選手經濟艙風暴 體育署長張少熙確定走人

振興高雄經濟 市府將成立優惠資訊平台

中央社 / 高雄12日電

行政院擬推五倍券振興經濟，高市府加碼「高雄券」，盼有加乘效果。高雄市陳其邁今天說，歡迎民間企業參與推優惠，市府將成立優惠資訊平台，讓民眾知道哪裡有好康，吸引消費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創國內經濟，行政院擬推五倍券，各縣市也推出振興方案搭配，高市府規劃新台幣1000元「高雄券」，盼有加乘效果。

但國民黨高雄市議員李眉蓁上午在議會質詢時質疑，高雄券才1000元，誠意不足，還要花錢印刷，不如直接發1000元現金，讓民眾用這筆錢去領五倍券。民進黨高雄市議員黃文益則說，五倍券應直接發放，不要讓人民再拿1000元兌換。

陳其邁表示，發放現金無法達到將消費留在高雄的目的，發放類似地方貨幣的高雄券，並採限時、限地消費，才能把錢留在高雄，嘉惠餐飲、零售、服務等產業。

陳其邁並指，中央發放五倍券的目的，是為擴大消費，讓1000元的消費金額擴大成5000元，而非政府發放4000元概念；但經濟弱勢者，政府會直接補助1000元去兌換五倍券。

陳其邁說，各縣市進行消費券設計，一定會互相比較、競爭，高雄不管是在活動或促銷上，一定會加碼、加快，加大辦理。同時也會整合優惠資訊，成立資訊平台，讓民眾知道哪裡有好康，歡迎民間企業共同參與加碼優惠，把餅做大。

民進黨高雄市議員李喬如則盼市府建議中央，希望五倍券可以設計成小面額，方便民眾消費，振興庶民經濟。經發局長廖泰翔允諾會跟中央討論建議，市府高雄券也會朝小面額設計，如去年發放商圈、夜市券就是50元小面額。

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

桃源民代謝宜真落水失蹤 陳其邁：想盡所有辦法搜救中

蘇貞昌說天公伯很公平 王鴻薇諷：給陳其邁、黃偉哲難看？

加碼推「高雄券」 陳其邁：紙本和數位更能留住消費

影／高雄救災朱立倫來選舉 陳其邁隔空批「遺憾」

相關新聞

暴雨致高雄山區河床墊高 第七河川局持續派員疏濬

豪雨影響，高雄六龜寶來、藤枝林道等多處路段出現下陷、崩塌等狀況，有居民以空拍機視察，發現寶來大街對岸山壁土石大面積崩落，...

金門波麗士風獅爺守護神也「美容」 Q版模樣再現

金門縣警察局金湖分局門口樹立2尊「波麗士風獅爺守護神」，歷經多年風吹雨淋，油漆都已斑駁，分局近期特別邀請陶藝大師王明宗為...

支不支持民眾拿一千元去買五倍券? 陳其邁這樣回答

行政院即將發行五倍券振興經濟，民進黨高雄市議員黃文益今天質詢，公開說不支持政府要人民拿1千元去兌換購買五倍券，應該要直接...

旅行社快被疫情海嘯吞沒 他推「外帶旅遊」求生

疫情嚴重衝擊旅行業，以屏東恆春半島為基地的島風行旅旅行社，為突破零遊客困境，6月起推出收費的「外帶旅遊」的線上旅遊和體驗...

全高市104處百貨賣場優惠身障者 友善標章可辨識

高雄市政府公有停車場提供身心障礙者停車優惠多年，去年底開始宣導後，愈來愈多場域配合提供。交通局指出，全市賣場、百貨公司、...

高雄原民代表勘災落水失蹤 立委憶互動點滴：妳要回來！

高雄市桃源區代表謝宜真昨晚到明霸克露橋對岸勘災返程時，不慎落水遭土石沖走失蹤。原住民立委伍麗華昨深夜在臉書回憶兩人互動過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。