旅行社快被疫情海嘯吞沒 他推「外帶旅遊」求生

疫情嚴重衝擊旅行業，以屏東恆春半島為基地的島風行旅旅行社，為突破零遊客困境，6月起推出收費的「外帶旅遊」的線上旅遊和體驗活動，受到好評，警戒二級延至8月23日，多數人仍不敢大膽出遊，8月份除有讓人身歷其境的既有遊程外，再增加「一周急救包」遊程，從超Q海龜、療癒斑比到烘培實作教學，豐富線上旅遊的感官體驗，也為疫情解封後的旅遊市場做好準備。

島風行旅旅行社在5月中旬疫情升三級後，發想以線上旅遊突破無法移動的困境，6、7月分別推出線上旅遊和體驗活動，內容包括適合親子一起手作的點心烘焙和食魚教育，富有知識涵量的梅花鹿探尋和佳樂水岩之呼吸課程，輕鬆休閒的恆春古城解說和海生館後場導覽；最受歡迎的海生館後場導覽，每集都有逾40人參與，蔡姓婦人說，孩子看到海龜和梅花鹿都目不轉睛，導覽老師解說有趣，她那時可以自己的事情，暫時放鬆。

島風行旅營運長林志遠表示，儘管疫情已降至二級，但考量多數人尚未施打疫苗，加上疫情未清零，遊客還不敢出門旅行，島風行旅持續提供8月份線上旅遊讓大家解悶；考量疫情之下孩子放假被悶在家，無法出門親近大自然，這次特別規畫不同的優惠方案，讓孩子透過線上旅遊，在一周內認識恆春半島的海龜與梅花鹿，成為生態小達人，線上導覽解說搭配材料包，讓孩子透過手作增加記憶點，學習之外也不忘玩樂。

他說，考量暑假期間許多學生無法到校上課，規畫「老城在在」、「梅花鹿探尋」和「佳樂水-岩之呼吸」等遊程，有恆春古城導覽、梅花鹿生態知識分享、佳樂水地質景觀解說，可做學生不同階段的線上學習內容；新推出的「烘焙HomeBake」邀請恆春知名點心手作老師柚子，教學製作起司蛋糕和黑豆泥布朗尼；「啤酒之夜」遊程升級到2.0版本，訂購遊程可收到包括啤酒花與淺、中、深培麥芽等材料和具，讓大家喝得到，也聞得到、吃得到，提升線上的五感體驗。

他說，線上旅遊體驗除了帶來身歷其境的真實感，讓大家在防疫期間放鬆身心，安排不同領域的專業導覽解說，讓各種族群和年齡層的朋友學習不設限，為疫情解封後的繽紛生活做好準備。9月開始也提供部分社區生態旅遊的預約服務或是撥打電話洽詢：08-8881400。