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全高市104處百貨賣場優惠身障者 友善標章可辨識

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
IKEA賣場在出入口張貼標章可辨識。圖／高市交通局提供
IKEA賣場在出入口張貼標章可辨識。圖／高市交通局提供

高雄市政府公有停車場提供身心障礙者停車優惠多年，去年底開始宣導後，愈來愈多場域配合提供。交通局指出，全市賣場、百貨公司、藝文場館、運動場館、大眾運輸、學校及醫院等處所共104處停車場，提供身心障礙者當日當次計時前4小時免費，或計次、月租半價優惠，身障障礙朋友可依據友善停車場標章來辨識。

交通局指出，自100年起，交通局轄下公有停車場提供身心障礙者停車優惠，109年底開始宣導，府內、外機關所轄停車場及部分私人停車場已主動配合提供身心障礙者停車優惠。

高市新增104處身心障礙者停車優惠處所，場域包含家樂福、IKEA、漢神巨蛋、漢神百貨、新光三越、SOGO、大遠百、義大世界購物廣場、大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心，以及國際游泳池、中正運動場、左營高鐵站、鳳山火車站、中山大學、三民家商、高雄榮民總醫院等地都有優惠。

交通局提醒，各停車場優惠內容不一，大多提供當日當次計時前4小時免費，或計次、月租半價優惠；停車場入口、收費告示牌或繳費機等明顯處會張貼「友善停車場標章」，感謝業者善盡企業社會責任，期許更多經營者加入優惠行列。

高市府交通局推動友善停車標章，身心障礙者可據此判斷停車場是否有優惠。圖／高市交通局提供
高市府交通局推動友善停車標章，身心障礙者可據此判斷停車場是否有優惠。圖／高市交通局提供
高市歷史博物館標章。圖／高市交通局提供
高市歷史博物館標章。圖／高市交通局提供

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