暴雨致高雄山區河床墊高 第七河川局持續派員疏濬

豪雨影響，高雄六龜寶來、藤枝林道等多處路段出現下陷、崩塌等狀況，有居民以空拍機視察，發現寶來大街對岸山壁土石大面積崩落，擔心影響居民安全。水利署第七河川局副局長黃傭評表示，目前已與各單位前往會勘，持續疏濬河道，並將砂石堆在下游堤防兩岸，避免土石沖刷直接影響居民住家。

六龜寶來鍾姓居民說，八八風災時發生上游堰塞湖潰堤，洪水直接灌入寶來大街，街道變水道，近期又發現寶來大街對岸山壁土石大面積崩落，擔心荖濃溪豪道變窄，怕歷史重演。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，剛重新開放的藤枝國家森林遊樂區沿線藤枝林道18公里處不堪暴雨沖刷崩塌，因是串聯六龜寶來在地農業、觀光重要路段，林務局目前申請道路，在坍方路段旁開採另一條較為陡峭的道路，供農民駕駛四輪傳動小貨車，將農產品載往山下販售。

六龜區新發里長劉俊麟表示，風災造成山壁土石崩落，在地居民一些私人土地都因此流走，河川砂石也越堆越高，本次風災就造成多座橋梁因河床墊高預警性封橋，山區部分道路則因多年未整修坑洞不斷，期望河川局、高雄市水利局、六龜區公所等單位重視山區居民人身及財產安全問題。

七河局副局長黃傭評說，過去七河局將河道挖開、疏濬，發現當土石沖刷會對沿岸衝擊太大，嚴重者會衝進居民住家，近幾年改以將疏濬砂石堆在下游堤防上方，降低土石沖刷直接造成的影響，本次風災後查看確實有達到效果，多數堤防皆未遭毀損。