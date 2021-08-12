高雄原民代表勘災落水失蹤 立委憶互動點滴：妳要回來！

高雄市桃源區代表謝宜真昨晚到明霸克露橋對岸勘災返程時，不慎落水遭土石沖走失蹤。原住民立委伍麗華昨深夜在臉書回憶兩人互動過往，稱讚謝宜真劍及履及為民服務，人緣也相當好，並隔空呼喚謝宜真，「在這裡為妳禱告。妳要回來！」

伍麗華指出，兩人一個月前在一個喪禮中初次見面，當時謝宜真便邀請她到對部落造成衝擊威脅的東莊溪、玉穗溪、荖濃溪看看，原確認8月6日會勘，不過後來因5日宣布停班停課，會勘延期，但謝仍不斷試著說服她「這個時候來，你們才會知道我們真的很危險！」

伍麗華回憶，當時她安撫謝宜真，並將會勘時間延至9日，不過仍感受到謝的失望，後來她打電話跟謝說「我們來加LINE」，謝才終於開心起來，並在LINE中不斷提醒她要當天一定要來，而9日會勘當天，看到區長、議員、整個代表會團結出席關心，也看到了謝的好人緣。

伍麗華說，昨日傳出謝宜真被土石流沖走的消息後，她立刻打LINE給謝，但卻不斷出現「通話中」，原心想「怎麼會鬧出這個烏龍消息？」十幾分鐘後改打手機號碼，卻變成「您所撥的電話沒有回應，請稍後再撥」，讓她不禁開始懷疑。

伍麗華感嘆，後來看到謝宜真傳給她的第一句話「委員平安/很高興成為你的好姐妹/不要嫌棄我喔」，她才發現，當時竟然沒有回應，前天兩人見面時，謝也說要跟她結拜當姐妹。伍麗華難過地隔空呼喚，「既然是姐妹，希望妳可以讓我開心。無論如何，我在這裡祈禱，願上帝讓妳在黑夜中渡過難關」。