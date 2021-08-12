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狗狗公園、岡山河堤特色公園將誕生 北高雄一連添2座
繼衛武營共融遊戲場、小港森林公園、左營福山公園後，位在高雄87期重劃區「公5」公園內的友善狗狗公園今年8月將誕生，岡山河堤公園遊戲場也會在9月下旬完工，屆時北高雄將一連增添兩座休閒遊憩的好去處。
北高雄首座狗狗運動公園占地8000平方公尺，共投入約477萬元，基地位在阿公店路二段與台一省道，緊鄰捷運站與阿公店溪，環境舒適愜意。大、小型犬隻可分區使用，也建構狗狗活動空間及造型圍網、波浪板、跳高架、地洞、涵洞及造型沙坑等遊戲設施，讓主人遛狗時放鬆身心、毛小孩盡情飛奔玩樂。
另斥資1717萬興建的岡山河堤公園，鄰近人口最為密集的勵志新村，市府利用基地環境優勢，融入當地人文背景，也重新改造內老舊遊戲場成親子共融遊戲場，讓孩子可在竹林裡，穿梭、遊戲、跳躍。
高市工務局養工處表示，岡山是螺絲產業重鎮，北高雄重要經濟商業中心，為使公園與社區融合為一，特色公園興建期間除考量在地特色外，也透過公民參與工作坊方式，規畫設計更符合在地使用者需求。
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