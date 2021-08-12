高市環保局4座回饋游泳館今起有條件開放 每天2場次

高雄市環保局表示，所轄四座焚化廠回饋設施游泳館包括中區、南區、岡山、仁武廠，今天起依據教育部體育署公告「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」有條件開放。開放時間原本每日開放4場次，目前縮減為每日僅開放2場次，相關各館開放時間請參閱各館公告。

環保局長張瑞琿表示，開放期間實施防疫措施包含實聯制，個人運動器具如泳鏡、面鏡、浮具等不得互相借用，落實人流及水道控管，救生員完成疫苗第一劑接種才能提供服務。游泳池不開放附屬設備，包括淋浴間、三溫暖、烤箱、水療池、遊戲池、餐飲部門等，且不提供浮板、泳鏡、泳帽、吹風機等相關設備。

環保局表示，這四座焚化廠游泳館容留人數限制，每10平方公尺至多1人，以125人為限，以現場公告為主，離場後不遞補人數。泳客應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。