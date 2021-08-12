《屏東本事》發掘在地新感動「疫在家」重返藝文日常

屏東縣政府刊物設計質感顛覆視覺，令人耳目一新。曾獲金鼎獎「政府出版品類-數位出版」優良出版品推薦的《屏東本事》，全新一期以搶眼醒目的雙封面設計，強調「疫在家」主題，成為疫情期間藝文發展的紀錄與縮影。

縣府文化處表示，這波疫情，讓人間強制關機，疫情改變了每個人的生活，現世中，各種○與X接管了生活，讓百工百業身受其害，其中，藝文界的衝擊尤深，各項演出、展覽、發表陸續取消，文化處透過各種線上閱讀、線上展覽或活動，讓藝術宅在家，各種類型的創作人藝在家，開始各種天馬行空的不思疫生活。

這期「疫在家」的封面故事，有住在海邊小鎮，不能出門練習的音樂人，玩起one band，一人包辦樂團；居住部落的創作者，透過數位互動，在線上教畫畫；獨立書店的老闆娘，開出私房書單，滿足書蟲的閱讀渴望。

三地門地磨兒國小畢業班的畢業創作展《山之路》，從籌備、登山、創作到開展，投入一年，沒想到，開展當天遇上三級警戒，從On到Off，讓孩子們的心情盪到谷底，因此特別籌畫線上畢業展，發行二種版本，讓全部33件作品皆能被看見，讓這群充滿創意的小小創作者的作品得以對外發表。

文化處長吳明榮說，微展覽要讓孩子們繼續有夢，更試圖透過孩子們的天真筆觸，讓大人們找到力量，重新攀登自己心頭的那座山。