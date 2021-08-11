屏東魯凱神話藝術村青葉部落結合工藝推出手工文創食器

屏東縣三地門鄉青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名，以傳統文化帶動社區產業為核心，藉由農村再生計畫執行，看見部落產業發展，今年以部落故事結合傳統圖騰研發製作出魯凱風格餐具組，限量上市，8月28日推出藝術星空饗宴探訪部落，遊程推出後秒殺。

青葉社區發展協會理事長巴俊傑說，疫情衝擊，疫情前部落幾乎每周假日都有遊客造訪，為突破疫情限制，將部落工藝商品，農產品轉為網路銷售，疫情也讓部落轉型看到線上商機。

今年推出限量發行的魯凱風格餐具組共6件，巴俊傑說，全套手工製作，以家的概念出發，以石板雕刻為設計構想，刻上部落圖紋象徵與土地、文化的連結。餐具的部分結合木柄、不鏽鋼材質，繪製部落特色圖紋。

另外結合部落月桃編織工藝技術，將月桃與布料結合，設計特色實用的餐墊和運用魯凱族文化中貴族個人單杯文化概念結合部落圖紋，設計特色杯具。包裝結合部落織繡工藝，將特色餐墊和魯凱族十字繡圖紋與布袋結合，搭配實用的部落風格手提袋，這套魯凱風格餐具，定價1280元，營收40%回饋社區發展協會，用來文化保存工作推動基金。