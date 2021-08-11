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風災路斷芒果運不出！烘成金煌芒果乾上架「高雄首選電商平台」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供
高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供

8月風災造成高雄山區嚴重受創，桃源區復興、梅山和拉芙蘭三里，因明霸克露橋及聯外道路中斷成為孤島，導致正值採收期的金煌芒果也無法運出，僅能就地烘成芒果乾。高市府農業局為協助行銷金煌芒果乾，特別在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，期望能助山區農民度過難關。

高雄市農業局表示，高雄金煌芒果的種植面積約881公頃，主要產區為桃源及六龜，主要產期為每年夏季6至8月。桃源因地勢較高、氣溫較低，金煌芒果開花成熟時間較晚，因而採收期遇上這次8月颱風的西南氣流豪雨，導至採收的金煌芒果無法運出產區。

為協助受災農戶，農業局輔導農民將金煌芒果烘成果乾，並協助上架至「高雄首選電商平台」。金煌芒果果實碩大、肉質豐富、口感細緻，烘成果乾別有一番清爽滋味，然而因栽培面積相較愛文芒果少，因此大多以鮮食為主，消費者可以試試這種不同口感風味的芒果乾。

桃源區農友馬速達鱲工坊業者張文珠說，因為交通中斷，新鮮芒果暫時無法外運，謝謝農業局適時向族人伸出援手，急難時刻協助將金煌芒果果乾上架電商是很有幫助的行銷方式。希望大家能夠多多支持原鄉的產品。

高雄市農業局長張清榮表示，金煌芒果的產區六龜區及桃源區海拔高，空氣及水質環境條件相當好，今年的生產品質也相當優良，可惜採收期遇到這次豪大雨，讓農民一年的心血付諸水流。農業局已輔導農民將已採收的金煌芒果烘成果乾，能夠延長保存期限並提升商品價值，消費者可上高雄首選電商平台選購。

高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供
高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供
高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供
高雄風災路斷桃源區金煌芒果也無法運出，只能就地烘成芒果乾，高市府農業局協助在「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，助農民度過難關。圖／高雄市農業局提供

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