屏東冠名支持「台電男子排球隊」 攜手培育優秀球員

秉持在地結合以提升城市認同感的想法，屏東縣政府與台電今天舉行簽署冠名合作記者會，宣布「屏東台電男子排球隊」正式誕生，希望透過冠名合作，共同攜手帶動排球運動發展。

冠名合作記者會今天在縣府大禮堂舉行。台電董事長楊偉甫也分享提及許多男排球員都是屏榮高中畢業，對於屏東非常熟悉，未來也將持續台電男排「球不落地，永不放棄」精神，與屏東縣府一同攜手，孕育國內排球好手的排球殿堂。

屏東縣長潘孟安表示，屏東對於排球運動的扎根與培植不遺餘力，不但有內埔國小、萬丹國小、明正國中及內埔國中在各項賽事屢獲佳績，新園國中更是贏得全國國中聯賽甲組冠軍加雙亞軍，屏榮高中也在全國高中聯賽摘下甲組亞軍。

縣府體育發展中心表示，希望透過冠名合作，能將3級5區體育政策延續至第4級大學端，甚至於第5級就業部分，也希望透過「屏東台電男排隊」成立，傳承經驗及提攜後輩，讓喜愛排球的縣民在屏東也一樣可以看到精采而有水準的賽事。

縣府除了提供球隊堅強行政資源，也將進行屏東縣立體育館伸縮看台改善案，致力打造優質體育環境。未來屏東台電男子排球隊回到屏東主場比賽，也將有更舒適觀賽環境，以及更多球迷可以進場為屏東台電男排加油打氣。

台電公司自民國35年開始，陸續成立棒球隊、男排隊、女羽隊、女排隊、足球隊及女籃隊等6支球隊，迄今共培育有485名國手，素有國手搖籃之稱。其中，台電男排已成立70年，在企業甲級排球聯賽中完成了7連霸霸業。