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不要每次推給極端氣候 綠營議員要高市府解決鳳山淹水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市議員陳慧文關心鳳山淹水問題，要求市府提出解決辦法。記者徐白櫻／翻攝
民進黨高市議員陳慧文關心鳳山淹水問題，要求市府提出解決辦法。記者徐白櫻／翻攝

高雄鳳山排水系統以承受時雨量70毫米設計，近期已有三次強降雨超出負荷，近半數里泡在水中。高市議員陳慧文指出，日後極端氣候會愈來愈明顯，負責任團隊應尋求改善辦法。市府水利局表示，市府向農委會爭取在鳳山熱帶園藝試驗所增設滯洪池，另有小貝湖滯洪池也在研議中，從分洪與滯洪兩方面著手改善。

高市議會今天總質詢，民進黨議員陳慧文指出，缺水抗旱日子不遠，8月7日在6小時內降雨量23億噸，等同全台灣水庫蓄水量八成之多，居民淹到很怕， 現有排水設施無法負荷，鳳山行政中心、光復路、經武路、鳳仁路一帶都是易淹地帶，不可以每次都說極端氣候造成的結果。

水利局長蔡長展說，鳳山排水系統的設計標準可承受時雨量70毫米，最近三次強降雨的雨量分別為80毫米、90毫米、100毫米，市府採分洪與滯洪兩方式改善，會在曹公圳設分洪設備，設法讓寶珠溝系統的水分流至鳳山溪。另尋求農委會同意，預計在鳳山熱帶園藝試驗所增建滯洪池處理山上的水，小貝湖滯洪池也會同步進行，本周內提報計畫向營建署爭取經費。

此外，陳慧文也關心市府編列一千萬閘門設置經費，為何只有19件申請案，是否宣傳不力。蔡長展回應，水閘門申請資格有第一階段與第二階段限制，以淹水達50公分者優先，申請門檻逐步放下放鬆，8月1日起受理一般民眾申請，目前已有很多人洽詢，水利局會加強宣導，明年度也會繼續編列預算。

雨量 滯洪池 農委會 民進黨

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