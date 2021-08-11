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捐款互尬 高雄國民黨團與無黨聯盟「一日捐」助重建
盧碧颱風豪雨重創高雄山區，山區橋梁中斷、道路塌陷，繼捐贈物資後，高市議會國民黨團更進一步發起「一日捐」活動，黨籍議員會同無黨團結聯盟、民間團體合捐20萬。國民黨總召童燕珍說，盼產生拋磚引玉效果，匯集更多愛心進入災區。
民進黨高市黨部昨天宣布捐款30萬，委由原民議員范織欽幫助原鄉。高市議會國民黨團與無黨團結聯盟也不落人後，高雄市議會國民黨團自主發起募款活動，無黨團結聯盟與民間團體也加入。
總召童燕珍表示，市議會國民黨團、國民黨高市黨部及無黨聯盟第一時間募集物資，周一送往那瑪夏、桃源、茂林、六龜，更進一步透過黨籍原民議員賴文德、陳幸富得知，第一線民眾亟需善款復原家園，發起募款活動。
無黨聯盟加入，總召朱信強表示，行善不分黨派，第一時間已捐贈民生物資，另捐3萬協助賑災。國民黨團強調，捐物資與捐款只是開始，接下來國民黨會繼續與人民一起共度難關。
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