快訊

新北永和某社區同棟5確診 110戶231人全居家隔離

打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

澎湖社會宅與養生園區 賴峰偉盼任內發包

中央社 / 澎湖縣11日電

澎湖縣長賴峰偉這任提出湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅等社福政見。他期許加速行政作業，在這屆任內發包動工，工程早日完成，讓長者、社會弱勢獲得妥善照顧。

縣府建設處長蔡淇賢表示，澎湖首座社會住宅，位馬公案山段，佔地約7000平方公尺，總工程費預約3億2000萬元，由於屬巨額採購，總工程預計費時2年半至3年，未來是縣府自辦或由營建署辦理還待進一步研議。

蔡淇賢表示，社會住宅規劃地上6層、地下1層住宅，總共70戶。其中，1房型52戶、2房型12戶，以及3房型6戶。未來採「只租不售」模式經營，1房型租金，一般戶5200元、弱勢戶4500元；2房型一般戶6400元、弱勢戶5600元；3房型一般戶8000元、弱勢戶7000元。

至於縣府積極活化土地，利用鼎灣廢棄營區規劃的「享居社福養生園區」，也將融入鼎灣活動中心及衛生室，打造民政、醫療、文化等複合式園區，讓長者有更好生活品質及醫療照護。

議會及縣府主管10日下午考察湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅。議長劉陳昭玲建議縣府將養生園區旁保安林地解編，擴大園區範圍，讓長者有更好的生活品質及醫療照護。

社會住宅 馬公 澎湖 賴峰偉

延伸閱讀

熱帶性低氣壓雨量驚人 澎湖多處出現積淹水、樹倒

颱風來襲 高雄、澎湖成立應變中心三級開設

澎湖大關口佛祖愛心 捐贈離島型救護車

疫情警戒降級後 澎湖入境快篩徵詢地方意見

相關新聞

捐款互尬 高雄國民黨團與無黨聯盟「一日捐」助重建

盧碧颱風豪雨重創高雄山區，山區橋梁中斷、道路塌陷，繼捐贈物資後，高市議會國民黨團更進一步發起「一日捐」活動，黨籍議員會同...

不要每次推給極端氣候 綠營議員要市府解決鳳山淹水

高雄鳳山排水系統以承受時雨量70毫米設計，近期已有三次強降雨超出負荷，近半數里泡在水中。高市議員陳慧文指出，日後極端氣候...

開放第五輪對象打莫德納 高雄市登記數5.5萬人

今天起開放第五輪對象打莫德納疫苗，高雄市衛生局表示，高雄市有約5萬5千人登記數，今天起在部分醫療院所施打，13、14日才...

豪雨造成農損廢棄物 高市環保局月內協助免費清運

高雄市連日豪雨，淹水導致多項農作物災情陸續傳出，不少農戶受損嚴重，要進行災後復原工作。市府環保局從8月12日起至9月12...

反開發舊左營國中 42公民團體陳情

高雄市42個公民團體連署反對市府以公辦都更開發舊左營國中，昨赴議會陳情，籲市府別讓蓮池潭成為第二個高樓林立、遮蔽天際線的...

綠園道工程 高市府允月底完工

高雄鐵路地下化後進行綠園道工程，市府原定6月完成，承諾破功，高雄市議員何權峰昨質詢關心進度，副市長林欽榮表示，6月以來雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。