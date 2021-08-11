澎湖社會宅與養生園區 賴峰偉盼任內發包

澎湖縣長賴峰偉這任提出湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅等社福政見。他期許加速行政作業，在這屆任內發包動工，工程早日完成，讓長者、社會弱勢獲得妥善照顧。

縣府建設處長蔡淇賢表示，澎湖首座社會住宅，位馬公案山段，佔地約7000平方公尺，總工程費預約3億2000萬元，由於屬巨額採購，總工程預計費時2年半至3年，未來是縣府自辦或由營建署辦理還待進一步研議。

蔡淇賢表示，社會住宅規劃地上6層、地下1層住宅，總共70戶。其中，1房型52戶、2房型12戶，以及3房型6戶。未來採「只租不售」模式經營，1房型租金，一般戶5200元、弱勢戶4500元；2房型一般戶6400元、弱勢戶5600元；3房型一般戶8000元、弱勢戶7000元。

至於縣府積極活化土地，利用鼎灣廢棄營區規劃的「享居社福養生園區」，也將融入鼎灣活動中心及衛生室，打造民政、醫療、文化等複合式園區，讓長者有更好生活品質及醫療照護。

議會及縣府主管10日下午考察湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅。議長劉陳昭玲建議縣府將養生園區旁保安林地解編，擴大園區範圍，讓長者有更好的生活品質及醫療照護。