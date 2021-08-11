高雄鐵路地下化園道工程僅剩1% 預定8月底完工

高雄市鐵路地下化園道原預計6月底完工，但接連遭遇5月疫情升溫及西南氣流豪雨，影響施工進度，高雄市副市長林欽榮今天說，最新工程進度已達99%，最後一哩路預計8月底完工。

高雄鐵路地下化後，鐵道變綠廊帶，廊帶兩側道路命名為鐵道街，林欽榮今天前往園道新闢道路「同盟三路至市中一路段」及愛河景觀工區視察，他說，未來鄰近鐵道三街，將肩負起分擔周邊車流的工作，便利社區居民通行。

高雄鐵路地下化園道今年2月中旬已完成75.6%，並已開放市民使用，原預計6月底全部完工，但遇到5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫和西南氣流豪雨，影響工程進度。

林欽榮說，工程最新進度已達99%，剩下最後1%，他囑咐工務局，園道工程一定要在8月底完工，以確保左營到鳳山全線15.37公里的園道能如期開放通行。

林欽榮指出，鐵路地下化全線15.37公里新闢出的綠園道綠蔭地景，合計總面積多達10個中央公園大，均無償歸高雄市府所有。他要求工務局務必按照標準作業流程，確保瀝青混凝土從產出到施工的品質與穩定，確保道路品質與平整度。

林欽榮表示，高雄迎接鐵路地下化的新時代，相關園道開闢工程也陸續完工，感謝市民對施工期間造成的短暫交通影響，給予包容與理解，市府團隊會秉持最嚴格的施工標準，繼續完成園道周邊道路附屬設施的收尾。