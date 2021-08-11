開放第五輪對象打莫德納 高雄市登記數5.5萬人

今天起開放第五輪對象打莫德納疫苗，高雄市衛生局表示，高雄市有約5萬5千人登記數，今天起在部分醫療院所施打，13、14日才會設社區接種站。至於開放專責醫院第一線接種AZ疫苗滿10周的醫護人員混打莫德納，目前還在統計中。

國內今天起至8月17日開放第五輪對象接種莫德納疫苗，包含65歲以上長者接種第一劑、53歲至64歲以上第九類對象接種第一劑，及第一到三類對象或孕婦接種第二劑。高雄市衛生局表示，高雄此類對象登記者約5萬5千人，因為像第九類高風險及罕見疾病者、第一類醫事人員，比較方便在醫療院所，所以前兩天的接種作業會先安排在醫療院所，13、14日才會在社區設接種站，方便65歲以上長者接種第一劑。

另外中央也同意開放專責醫院第一線接種AZ疫苗滿10周的醫護人員「混打」莫德納，衛生局表示，高雄第一線醫護人員大部分都已打完兩劑，有需求的醫護人員還在統計中。

醫療院所反映，疫苗來源很不穩定，有些醫院連網路預約也取消，要看中央和市府調配。