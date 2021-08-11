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加碼推「高雄券」 陳其邁：紙本和數位更能留住消費

中央社 / 高雄11日電

行政院擬發放五倍券，振興經濟，高雄再加碼推1000元「高雄券」，高雄市長陳其邁今天說，具體細節還在規劃，但範圍和金額會擴大，「用紙本和數位方式才更能將消費留在高雄」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創國內經濟，行政院擬推五倍券，但在野黨要求發放現金。國民黨高雄市議員陳美雅上午在議會質詢認為，發五倍券、高雄券，還要花費印刷等成本，不如發現金讓人更有感。陳其邁答詢表示，振興經濟要採取最有效方式，用紙本和數位、電子支付等多元工具，才更能把消費留在高雄。

民進黨市議員陳慧文質詢則是支持五倍券，並質詢市府是否有配套規劃，讓五倍券在高雄發揮更多效果。陳其邁說，市府正在緊鑼密鼓規劃中，希望把資金引導到餐飲、零售、觀光等受創產業，紓困用現金，振興用消費券，「好像水庫缺水，雨要下到對的地方，水庫才會有水」道理是一樣的。

陳其邁會後受訪表示，會在五倍券外，再規劃1000元「高雄券」，希望讓消費在高雄落地。至於具體細節，目前還在規劃中，不過去年的夜市券、商圈券和「時時抽」等活動累積一定經驗，今年會擴大範圍、加碼更多金額。

高市府去年曾推出「時時抽」活動，登錄高雄消費發票，每小時抽出1支iPhone手機，另也推出入住高雄合作旅館贈送400元商圈券、夜市券，每張面額抵用50元，可到夜市、商圈消費。

高市府盼複製去年成功經驗，針對五倍券加碼1000元「高雄券」，結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會及跨年晚會等大型活動，預估可為高雄創造100億商機。

陳其邁 夜市

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