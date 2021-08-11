豪雨造成農損廢棄物 高市環保局月內協助免費清運

高雄市連日豪雨，淹水導致多項農作物災情陸續傳出，不少農戶受損嚴重，要進行災後復原工作。市府環保局從8月12日起至9月12日，協助受災農戶的農業廢棄物免費清運，讓農民盡快整理田園、重新耕作。

高雄市環保局環境衛生科表示，豪大雨造成農業災損範圍，主要在旗美及岡山等地區。蒙受損失的農民在復耕過程中，有農膜、不織布、網室棚架、枝葉等農業廢棄物，可先向各區農會推廣股登記，並告知廢棄物移置地點及數量，會由各區農會統一洽清潔隊安排時間前往清運。

環保局表示，此次免費協助受損農戶清運農業廢棄物的時間為期一個月，從8月12日起至9月12日。請農民朋友配合在登記清運前，先將農業廢棄物移至清潔隊清運機具能到達的地點，像是不影響交通通行的路邊；另果樹樹枝長度，也能先處理至80分以下、樹幹直徑20公分以下的尺寸，方便運進焚化廠處理。