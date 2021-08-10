豪雨重創高雄山區 不分藍綠捐錢捐物資上山

高雄山區受此次豪雨重創，其中桃源區橋梁中斷阻斷三部落族人下山道路，今天高市藍綠議員不約而同集結資源送愛上山。高市議會副議長陸淑美帶著國民黨KK政線的五位議員上山勘災，民進黨高雄市黨部也宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏3原住民行政區共30萬元，款項將用於賑災或購買物資。

桃源區通往復興、拉芙蘭、梅山的唯一要道「明霸克露橋」7日遭湍急溪流沖毀。高市議會副議長陸淑美昨天起緊急採購民生物資，今日一早偕同李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、蔡武宏、李亞築等議員上山勘災送物資，由桃源區災害應變中心指揮官謝英雄與原民議員賴文德陪同深入災區。