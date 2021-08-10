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驚！高雄大寮排水溝出現「牛奶河」 水質出現強鹼反應

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒接獲陳情發現，大發工業區內的一家選礦公司排出顏色混濁的廢水。圖／邱于軒服務處提供
高雄市議員邱于軒接獲陳情發現，大發工業區內的一家選礦公司排出顏色混濁的廢水。圖／邱于軒服務處提供

國民黨高雄市議員邱于軒今天近午接獲大寮民眾陳情，住家附近大排出現「牛奶河」景觀，前往現場發現一家位在大發工業區內的選礦公司因連日大雨沖刷爐石，導致排水出現PH值11.52的強鹼反應，汙水直接從工廠流入大排，嚴重汙染環境。市府環保局指出，派員前往稽查屬實，並依水汙染防治法要求業者立即改善且在2周內清除汙染物，將依法開罰。

高市議員邱于軒指出，今早11點多獲報前往大寮區光明路一段1153巷一處大排內的水呈現白色混濁狀，採樣檢測的為PH11.83、水溫30.8°C，沿著上游巡查發現汙染源來自光華路16-6號的地勇選礦公司。

邱于軒說，業者應該立即改善，並完成逕流廢水截流溝，以免再度發生汙水外漏事件。

市府環保局稽查科指出，地勇公司露天堆置爐石，經稽查確實有廢水排入大排，該公司解釋連日大雨導致雨水沖刷流出，已要求業者立即截流改善，並在兩星期內清除大發工業區與光明路沿線排水溝及溝內汙染，另依照水汙染防治法第18條開罰 1萬至600萬元不等，開罰金額須依相關檢測結果裁定。

重汙染 高雄市 國民黨

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