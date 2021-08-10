高雄楠梓道路又現「天坑」 水利局今早派人開挖搶修

高雄連日下雨，道路陸續出現大小不一坑洞，國民黨議員稱為「天坑之國」。楠梓區大學東路與大學38街口昨天傍晚又出現一處長約3公尺寬約2公尺的道路坑洞，高市議員李柏毅、李雅芬都到場關切。水利局指出，道路坑道原因是側溝與箱涵之間的連接管脫管導致下方土石流失，今天上午進場開挖，展開排水設施搶修。

國民黨議員李雅芬指出，昨天傍晚接獲通報，楠梓區大學東路與大學38街的交會處出現道路塌陷坑洞，趕往現場勘查，並要求相關單位查明原因。

水利局表示，昨天下午5點接獲民眾通報，楠梓區大學東路622號前出現長3公尺寬2公尺坑洞，今天上午進場開挖檢查管線及排水設施搶修；經怪手開挖後發現側溝與箱涵間之連接管有脫管情形，目前正由各管線單位檢視民生管線是否受損，經與當地議員、里長討論，將以過路溝方式加速趕工，先把修復範圍縮小，減少對用路人衝擊。