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高雄楠梓道路又現「天坑」 水利局今早派人開挖搶修

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市楠梓區大學東路與大學38街出現道路坑洞，水利局今早進場進行修復工程。圖／高市水利局提供
高雄市楠梓區大學東路與大學38街出現道路坑洞，水利局今早進場進行修復工程。圖／高市水利局提供

高雄連日下雨，道路陸續出現大小不一坑洞，國民黨議員稱為「天坑之國」。楠梓區大學東路與大學38街口昨天傍晚又出現一處長約3公尺寬約2公尺的道路坑洞，高市議員李柏毅、李雅芬都到場關切。水利局指出，道路坑道原因是側溝與箱涵之間的連接管脫管導致下方土石流失，今天上午進場開挖，展開排水設施搶修。

國民黨議員李雅芬指出，昨天傍晚接獲通報，楠梓區大學東路與大學38街的交會處出現道路塌陷坑洞，趕往現場勘查，並要求相關單位查明原因。

水利局表示，昨天下午5點接獲民眾通報，楠梓區大學東路622號前出現長3公尺寬2公尺坑洞，今天上午進場開挖檢查管線及排水設施搶修；經怪手開挖後發現側溝與箱涵間之連接管有脫管情形，目前正由各管線單位檢視民生管線是否受損，經與當地議員、里長討論，將以過路溝方式加速趕工，先把修復範圍縮小，減少對用路人衝擊。

另方面，本月6日，鳳山中崙國中後方水防道路及護岸因連日降雨出現毀損。水利局表示，搶險作業6日展開，施工期間加派人手採輪班方式作業，經機具徹夜趕工，今天早上完工，將同步啟動後續災害復建設計作業。

高雄市楠梓區大學東路與大學38街出現道路坑洞，引發民代與居民關心。圖／取自李柏毅臉書
高雄市楠梓區大學東路與大學38街出現道路坑洞，引發民代與居民關心。圖／取自李柏毅臉書
高市府水利局連夜趕工，鳳山溪中崙國中後方護岸已經進行緊急搶修。圖／高市水利局提供
高市府水利局連夜趕工，鳳山溪中崙國中後方護岸已經進行緊急搶修。圖／高市水利局提供

國民黨 天坑

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