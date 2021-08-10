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高雄88校災損1773萬元 桃源區2國小邊坡崩圍籬倒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳳西國小PU跑道遇雨積水，斑駁、隆起情形嚴重。圖／鳳西國小提供
高雄市鳳西國小PU跑道遇雨積水，斑駁、隆起情形嚴重。圖／鳳西國小提供

高雄市教育局統計，截至今天各校通報因盧碧颱風傳出災損的有88校，粗估災損金額1773萬元，其中較嚴重的是鳳西國小580萬元、旗山國小損失130萬元。教育局將彙整各校提報災損金額，審查及會勘災損情形後，提報市府及中央爭取災後復建經費補助。

鳳西國小校長古信鳳表示，原本破損老舊樹根亂竄的運動PU跑道及舖面龜裂的綜合球場，今年4月已上報教育部體育署，並於7月上旬糸經過體育署的專家學者線上審查會議，但加上近日的豪雨襲擊，PU跑道鋪面隆起更加嚴重，斑駁、脫落、突起、積水嚴重。9月1日開學日在即，請教育部協助，給1500名師生安全的學習環境。

高雄市教育局表示，通報災損金額較高學校為鳳西國小及旗山國小，鳳西國小通報災損金額約580萬元，主要係校內電話系統受損、操場跑道隆起；旗山國小通報災損金額約130萬元，主要係部分建物漏水致設施設備需修繕。

另外桃源區樟山國小災損情形，為教室走廊及廚房數處雨遮因颱風導致破損；桃源國小球場旁邊坡圍籬倒塌，倒塌範圍約30至40公尺，停車場邊坡有土石崩落，崩落範圍約一個停車位大小，災損金額學校正評估中。

高雄市鳳西國小PU跑道遇雨毀損情形更嚴重，斑駁又隆起。圖／鳳西國小提供／鳳西國小提供
高雄市鳳西國小PU跑道遇雨毀損情形更嚴重，斑駁又隆起。圖／鳳西國小提供／鳳西國小提供

災損 教育局 盧碧颱風

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