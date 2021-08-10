看見澎湖攝影大賽 捕捉美景拿獎金
「2021剔透台灣 看見澎湖」攝影大賽，因受疫情影響，收件延至9月30日止，歡迎國內外愛好攝影者用鏡頭來捕捉澎湖美景，金獎可獨得5萬元和Tittot琉園的澎湖新作「滿載而歸」獎座。
澎湖縣政府旅遊處表示，「2021剔透台灣 看見澎湖」攝影大賽，今年首度與台灣知名琉璃精品「琉園」攜手舉辦，總獎金高達11萬5000元，其中「滿載而歸」更是琉園「台灣印象」系列中的第10件作品，最為特別。
縣府表示，「剔透台灣看見澎湖」攝影大賽，原本收件至15日止，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，而順延至9月30日止，民眾只要是在去年11月到今年9月30日所拍攝的澎湖美照，照片具備1600萬畫素以上，解析度至少300dpi以上，每人限2件作品。
「剔透台灣看見澎湖」攝影大賽，總獎金高達11萬5000元，最高金獎獨得新台幣5萬元，及以tittot琉園的澎湖新作「滿載而歸」為金獎獎座，還有銀、銅獎與優選等，同樣可獲獎金與獎座。比賽簡章可上2021「Tittot剔透台灣 看見澎湖」琉園攝影大賽網站。
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