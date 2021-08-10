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高雄山區天氣好轉 六龜仍有多處路段尚未搶通
高雄山區連日豪雨，造成多處坍方，今天雨勢趨緩，相關單位也趕緊展開搶修工作，六龜扇平山莊路段自月初，因豪雨嚴重坍方，大量土石、泥水覆蓋路面，封路將近一周，工務段上午也把握未下雨的時機，加緊搶修。
高雄自7月底開始下起豪雨，持續至昨天趨緩；據了解，六龜扇平山莊路自8月2日上午傳出坍方，由於豪雨持續沖刷，落石、泥沙一再覆蓋路面，搶通後又遭覆蓋，因此道路封閉將近一周。
昨天雨勢趨緩，山區放晴，鳳屏工務段委外之工程人員隨即出動怪手及山貓等機具，進入該路段，全力除清土石中，六龜警分局也派員警到場管制，目前道路尚未開通，由於現場上方土石甚多，目前無法預估搶通時間。
除台27線14K扇平山莊前尚未搶通、扇平林道、台20線68K道路下陷、藤枝連外道路以及桃源國中以上道路均未通行。另外，國軍今天也持續派員前往六龜新發里、中興里協助災後復原。
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