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屏東疫苗專車溫馨接送 階段任務結束今回歸常態

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為提升疫苗覆蓋率，自首波疫苗施打日起，貼心提供疫苗專車接送服務，已接送超過3000名長者或行動不便民眾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為提升疫苗覆蓋率，自首波疫苗施打日起，貼心提供疫苗專車接送服務，已接送超過3000名長者或行動不便民眾。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府為提升疫苗覆蓋率，自首波疫苗施打日起，貼心提供疫苗專車接送服務，已接送超過3000名長者或行動不便民眾；因應疫苗接種地點增加及疫情警戒降級，民眾對疫苗接送專車需求降低，政府今天宣布，即日起各類疫苗專車，只服務縣府開設疫苗速打站，長照專車、復康巴士及小黃公車等各類運輸系統回復常態營運。

屏縣府配合中央疫苗施打政策，自首波開始施打疫苗以來，為提升疫苗覆蓋率，整合府內既有運輸資源，針對獨居老人、重大傷病、長照及身障民眾，提供疫苗專車接送服務，包含復康巴士服務輪椅身障者、長照專車服務長照個案和及小黃公車、幸福巴士及鄉有巴士等服務65歲以上獨居老人、重大傷病及非輪椅身障者，至今已載送3000多人至速打站、醫療院所接種疫苗。

縣府表示，因應各級醫療院所已陸續提供疫苗接種服務，民眾已可就近至醫療院所接種，即日起各類疫苗專車，將以服務縣府開設的速打站為主，長照專車、復康巴士、小黃公車及幸福巴士等各類運輸系統回復常態營運，以服務疫情警戒降低後，民眾就醫就學洽公等基本民行需求；下一波將服務8月11日開設的屏東體育館速打站，在8月9日前已預約民眾，仍會提供接送服務。

縣府再次呼籲，欲施打第二劑疫苗的長輩，請依照村里長通知或是疫苗預約平台登記時間地點前往施打，如利用公共運輸前往施打，請事先到客運業者官網查詢乘車時刻，並利用屏東公車APP查詢公車動態，避免久候，乘車時仍須遵守量體溫、戴口罩、實聯制、禁飲食等相關防疫措施。

疫苗 巴士 長照

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