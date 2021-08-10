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屏東豪雨農損估破5000萬 今起受理天然災害救助

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣因西南氣流豪大雨重創農作物，截至昨天統計初估農損達4490萬元，木瓜最嚴重。記者潘欣中／翻攝
屏東縣因西南氣流豪大雨重創農作物，截至昨天統計初估農損達4490萬元，木瓜最嚴重。記者潘欣中／翻攝

今年7月下旬至8月上旬，屏東縣西南氣流豪大雨重創農作物，截至昨天統計農作物初估損失達4490萬元，加上延遲性農業災損，金額預估將破5000萬；農委會昨天9日公告屏東縣全縣辦理「農業天然災害救助辦法」農產業全部項目現金救助及低利貸款，縣府農業處表示，秉持從速、從簡原則，自8月10日至19日受理，各公所假日照常受理。

縣府農業處說，這波西南氣流造成的農損，以木瓜影響最嚴重，依序是紅龍果、胡瓜、檸檬、苦瓜等水傷、浸水與落果，地區涵蓋全縣，也提醒天然災害救助相關項目及金額，依「農業天然災害救助辦法」農產業辦理現金救助，請農民於公告期限內向當地公所申請，逾期依規無法受理。

農業處長鄭永裕表示，依行政院農業委員會公告內容，民眾如因天災或其他不應歸責於己的事由，如交通中斷或通訊中斷等，導致未能於受理期限內提出申請的縣民，得於原因消滅後10日內，依行政程序法第50條規定由公所覈實認定後，逕予受理，也請各公所務必動員人力配合辦理。

屏東縣 西南氣流 行政院

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