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馬祖議員關切豪雨釀災 縣府允通盤改善排水系統

中央社 / 連江縣10日電

馬祖7日受熱帶性低氣壓豪雨影響，71處積水、土石坍方釀災，連江縣議會關切縣府修復計畫與排水系統須改善，連江縣政府承諾對地區排水系統建置與通盤檢查。

連江縣議會進行總質詢，議員林明揚、曹爾章、曹以標等均要求縣府，針對此次災情進行通盤檢討，並質疑馬祖地形崎嶇，是否有開發過度與山坡地養護不及問題。

縣長劉增應表示，災情主要因當日降雨量創歷史新高，統計縣內有71處地方須修復，過大的雨量造成邊坡坍方、道路阻斷與多處積水，目前整體的道路已經暢通。

劉增應指出，針對此次災情將動用災害準備金，未來要求縣府各部門對公共建築與開發計畫，嚴格要求坡地水土保持與排水管理評估，不要因為新的建設影響到水土保持，導致強降雨災情。

工務處長陳忠義表示，馬祖因應地形，工程建設若邊坡2公尺內會做矮牆擋護，超過2公尺以上也以格樑坡面為措施，配合植生錨定措施護坡，並針對工程擋牆洩水孔是否符合規定持續進行查核。

議員陳玉發表示，因應此次疫情，須針對芹壁村整體排水系統規劃進行通盤考量；並質疑北竿馬鼻灣工程有影響塘岐村排水疑慮，因民眾表示過往從未有淹水問題。

縣長劉增應表示，目前中山國中邊坡跟排水已經穩定，相關單位正擬定安全修復計畫，現階段固定確保安全，避免後續災情，並加快修復計畫建置完成。針對芹壁村通盤排水措施，今年跟農委會水保局爭取排水計畫已核定經費，正上網招標，將對芹壁聚落排水系統通盤檢討。

環資局長張壽華表示，汛期之前會完成排水溝清理，而北竿馬鼻灣為塘岐排水出口，未來將跟鄉公所協商與檢討工程措施，未來會勘重新整頓檢查。今年因為強降雨沖刷，泥沙與落葉、家戶垃圾有堵塞村莊排水溝情形，未來針對泥沙淹堵排水系統，將再檢討。

劉增應 馬祖

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