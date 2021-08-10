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勿讓蓮池潭成第二個澄清湖 公民團體籲陳其邁停售綠地

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市公民團隊呼籲市府停止開發舊左營國中校地，今天赴市議會遞交陳情書。記者徐白櫻／攝影
高雄市公民團隊呼籲市府停止開發舊左營國中校地，今天赴市議會遞交陳情書。記者徐白櫻／攝影

高雄市42個公民團體不滿市府以公辦都更方式開發舊國營國中，今早齊聚高雄市議會遞交陳情書，呼籲高雄市府不要讓蓮池潭成為第二個高樓林立、遮蔽天際線的澄清湖。市長陳其邁表示，會跟民間團體加強協商，樹木原則採取原地保存，在保留綠地與景觀下尋求符合觀光遊憩使用利益。

2014年，市府將舊左營國中從學校用地、社教機構用地變更為觀光發展特定專用區、公園用地，104年起至109年歷經5次招商流標。市府財政局考量緊鄰蓮池潭並鄰近國道10號、高鐵及台鐵左營站的區位優勢，以公辦都更方式開發舊左營國中。

森林城市協會發起「守護蓮池潭綠地景觀全民連署」活動，42個團體連署，今天上午10點，高雄愛樹人、台灣濕地保護聯盟、高雄市野鳥學會、南部反空汙行動聯盟等單位代表前往高雄市議會遞交陳情書。森林城市協會理事長莊傑任呼籲，高雄市長陳其邁下令停止販售蓮池潭風景區公有綠地、停止將觀光風景區變更商業用地，共同守護蓮池潭、龍虎塔景觀與天際線。

高雄市公民監督公僕聯盟副理事長陳銘彬表示，觀光發展區不應該改成商業區，澄清湖風景區可當借鏡，歷年開發導致湖畔矗立超高大樓，不僅破壞景觀也影響生態，鳥類數量快速減少降低觀光價值，應引進公民參與模式，重新討論思考區域發展。

對於公民團體訴求，陳其邁接受媒體聯訪時表示，市府會在維持天際線與景觀的前提下開發，強度不會超過容積率300%，盼在整個綠地景觀保存原持下開發，計畫會符合觀光遊憩使用利益，會進一步跟民間團體協商，這個部分大家放心；至於樹木問題，原則上也都會採取原地保存做法，讓原有老樹在地保留。

高雄市 陳其邁 都更

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